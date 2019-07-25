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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN / ANKARA
25.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

CHP’de kurultay tartışmaları: Vaktinde yapılacak

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CHP’de kurultay tartışmaları: Vaktinde yapılacak

CHP’de parti yönetiminin yeniden belirleneceği olağan kurultay süreci için zaman daralırken, kurultay tartışmaları da başladı. Olağan kurultay süreci için ne zaman düğmeye basılacağı merak edilirken, bazı kurmayların olası erken seçim gerekçesiyle kurultayın bir yıl ertelenmesini istediği, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise bu talebe kapıları kapattığı öğrenildi.

CHP’de normal koşullarda Ocak-Şubat 2020’de toplanması beklenen olağan kurultay için halen bir karar alınmazken, son MYK toplantısında konunun tartışıldığı öğrenildi. Yerel seçimler nedeniyle geciken kurultay sürecinin ne zaman başlayacağı merak edilirken, Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarından “Kurultayı erteleyelim” taleplerinin de geldiği belirtildi. Edinilen bilgiye göre bazı MYK üyeleri, erteleme talep ederek, gerekçe olarak da olası erken seçimi öne sürdü.

KILIÇDAROĞLU’NDAN KURULTAY YANITI

Ancak Kılıçdaroğlu’nun bu görüşlere mesafeli yaklaştığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun erteleme talepleri karşısında kurultayın vaktinde yapılacağını söyleyerek tartışmayı noktaladığı ifade edildi. 2020 Ocak veya Şubat ayında yapılması beklenen kurultayda genel başkan ve Parti Meclisi (PM) üyeleri seçiminin yanı sıra parti programının da revize edilebileceği konuşuluyor. Kurultay öncesi ilçe ve il kongrelerinin yapılması için önümüzdeki haftalarda karar alınabileceği konuşuluyor. 

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