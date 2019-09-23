CHP’de kurultay süreci başlıyor
CHP’de parti tüzüğüne göre iki yılda bir yapılan 37. Olağan Kurultay süreci için önümüzdeki günlerde düğmeye basılacak.
Kurultay takvimini hazırlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, büyük kurultayın nisan ayında yapılabileceğini söyledi. Salıcı kurultay süreci öncesi bölge toplantılarına başladı. Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Salıcı, şunları söyledi: “Kongre takvimine ilişkin çalışmalarımızı tamamlayıp MYK’ya sunacağız. MYK’da karara bağlanır. Eylül ayı sonunda takvimi açıklarız. Takvimi 4 Ekim’de başlayacak milletvekili kampı öncesi açıklamayı planlıyoruz. Önce üye listeleri askıya çıkacak, sonra mahalle, ilçe ve il kongreleri yapılacak. İl kongrelerini ocak veya şubat aylarında yapıp tamamlamak istiyoruz. İl kongreleri tamamlandıktan 45 gün sonra kurultay toplayabiliyoruz. 2020 yılının Nisan ayında, uygun bir günde de kurultayımız toplanır. Bu kongrelerimizde amacımız mümkün oldukça CHP’ye emek veren, çalışan bütün unsurları birleştirmek. O nedenle mutabakatı teşvik ediyoruz. İl ve ilçe kongrelerinde görev almak isteyen arkadaşlarımızın, çoğunluğun mutabakatı ile oluşmasını istiyoruz. Enerjimizi, kongre süreçlerinde içe değil dışa dönük kullanacağız. Bölge toplantılarında bu konuda çok soru geliyor. Biz de ‘Parti iktidar yürüyüşünde. Bu tartışmalar, partinin iktidar yürüyüşünden önemli değil’ diyoruz ve anlayışla karşılanıyor.
İKTİDAR ROTASI
Bölge toplantılarından üçünü yaptık. Erzurum, Antalya ve son olarak İzmir’de olacak. Amacı, partinin iktidar rotasının ne olduğunu belirlemek. Partinin iktidar sürecini oluşturuyoruz. Toplantılara katılanlar da 31 Mart’ta genel merkezin doğru bir yol izlediğini, bu stratejinin devam etmesi gerektiğini söylüyor. Bundan sonra seçimin 50+1 sonucuna göre yapılacağı ve bu seçime uygun yöntemlerle yürünmesi gerektiği yönünde mutabakat var. ”
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