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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN/ANKARA
28.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

CHP’de kurultay süreci başladı

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CHP’de kurultay süreci başladı

CHP’de 37. Olağan Kurultay süreci üye listelerinin askıya çıkmasıyla resmen başlamış oldu. Yaklaşık 8 ay sürecek kurultay mücadelesinde ilk yarış 8 Kasım’da başlayacak mahalle delegesi seçimlerinde yaşanacak.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında kurultay kararı alınmasının ardından geçen hafta üye listeleri askıya çıktı. Listelere 29 Ekim tarihine kadar itiraz edilebilecek. İlk yarış mahalle delegeleri seçiminde yaşanacak. Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın, kurultay süreci başlamadan önce 10 farklı bölgede yapmayı planladığı bölge toplantıları, son kalan İstanbul toplantısı ile önümüzdeki günlerde tamamlanacak. Salıcı, bu toplantılarda kurultay süreci için nabız yokluyor ve sürecin iç tartışmalı geçmemesi için örgüte mesajlar veriyor. Hürriyet’e konuşan Salıcı şunları söyledi: “Disiplinli, kongre takvimine uygun ve herkesin katılımına önemseyen bir süreç yürütülecek. Zaten mahallelere sandık koyan, ilçe delegesi seçen, oradan il ve kurultay delegesi seçimi yapan, parti üyelerini sürece katılmaya çağıran tek partiyiz biz. Bu hem demokrasi göstergesi, hem de CHP’nin kadrolarının tabandan gelerek oluştuğunu ve başarılı olduğunu gösteriyor. 37. Büyük Kurultayı, 31 Mart ve 23 Haziran seçiminden sonra, sürecin anlamına uygun olarak bir iktidar kurultayına dönüştürmeyi hedefliyoruz. Yerel seçimlerden sonra bütün milletvekili, il başkanı, kadın ve gençlik kolları, partiye emek veren parti büyüklerinin görüşleri alındı.”

KILIÇDAROĞLU’NUN İSTEĞİ

Kurultay sürecinin tartışmalı geçtiği CHP örgütünde halen sessizlik yaşanıyor. Parti kulislerinde, CHP’de en büyük mücadelenin özellikle 31 Mart’ta belediye başkanlıklarının kazanıldığı büyük kentlerde yaşanacağı konuşuluyor. Merak edilen bir konu ise CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilçe ve il kongrelerinin tek adaylı olması talebinin örgütte karşılık bulup bulmayacağı. Bölge toplantılarında en fazla eleştirinin tek adaylı kongre talebine geldiği ve tek adaylı kongrelerin CHP geleneğine aykırı olduğunun belirtildiği öğrenildi. 

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