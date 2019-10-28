CHP’de kurultay süreci başladı
CHP’de 37. Olağan Kurultay süreci üye listelerinin askıya çıkmasıyla resmen başlamış oldu. Yaklaşık 8 ay sürecek kurultay mücadelesinde ilk yarış 8 Kasım’da başlayacak mahalle delegesi seçimlerinde yaşanacak.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında kurultay kararı alınmasının ardından geçen hafta üye listeleri askıya çıktı. Listelere 29 Ekim tarihine kadar itiraz edilebilecek. İlk yarış mahalle delegeleri seçiminde yaşanacak. Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın, kurultay süreci başlamadan önce 10 farklı bölgede yapmayı planladığı bölge toplantıları, son kalan İstanbul toplantısı ile önümüzdeki günlerde tamamlanacak. Salıcı, bu toplantılarda kurultay süreci için nabız yokluyor ve sürecin iç tartışmalı geçmemesi için örgüte mesajlar veriyor. Hürriyet’e konuşan Salıcı şunları söyledi: “Disiplinli, kongre takvimine uygun ve herkesin katılımına önemseyen bir süreç yürütülecek. Zaten mahallelere sandık koyan, ilçe delegesi seçen, oradan il ve kurultay delegesi seçimi yapan, parti üyelerini sürece katılmaya çağıran tek partiyiz biz. Bu hem demokrasi göstergesi, hem de CHP’nin kadrolarının tabandan gelerek oluştuğunu ve başarılı olduğunu gösteriyor. 37. Büyük Kurultayı, 31 Mart ve 23 Haziran seçiminden sonra, sürecin anlamına uygun olarak bir iktidar kurultayına dönüştürmeyi hedefliyoruz. Yerel seçimlerden sonra bütün milletvekili, il başkanı, kadın ve gençlik kolları, partiye emek veren parti büyüklerinin görüşleri alındı.”
KILIÇDAROĞLU’NUN İSTEĞİ
Kurultay sürecinin tartışmalı geçtiği CHP örgütünde halen sessizlik yaşanıyor. Parti kulislerinde, CHP’de en büyük mücadelenin özellikle 31 Mart’ta belediye başkanlıklarının kazanıldığı büyük kentlerde yaşanacağı konuşuluyor. Merak edilen bir konu ise CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilçe ve il kongrelerinin tek adaylı olması talebinin örgütte karşılık bulup bulmayacağı. Bölge toplantılarında en fazla eleştirinin tek adaylı kongre talebine geldiği ve tek adaylı kongrelerin CHP geleneğine aykırı olduğunun belirtildiği öğrenildi.
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