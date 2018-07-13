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    CHP'de kurultay için pazartesi günü imza maratonu başlıyor

    AA
    13.07.2018 - 11:55 | Son Güncelleme:

    CHP'de olağanüstü kurultay tartışmaları hızlanırken, değişim isteyen delegelerin pazartesi gününden itibaren imza toplamaya başlayacağı öğrenildi. Değişim isteyen delegelerin pazartesi günü noter kanalıyla imza toplamaya başlayacağı öğrenilirken, CHP'de seçimli olağanüstü kurultay için 624 delegenin imza vermesi gerekiyor. Tüzük gereği, kurultay çağrısı yapacak delegelerin 15 günlük süre içinde yeterli imzayı toplayarak, bir hafta içinde genel merkeze ulaştırması isteniyor.

    CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 24 Haziran seçimlerinde partisinden 4 milyon oy fazla almasıyla başlayan "değişim" çağrıları, partide yeniden "kurultay" seslerinin yükselmesine neden oldu.

    CHP Genel Merkezi'nin "gündemimizde kurultay yok" açıklamalarına rağmen, Muharrem İnce'nin "önümüzden yürü derlerse ben yürümeye hazırım" sözleri, olağanüstü kurultay taleplerini yeni bir evreye taşıdı.

    Bu söz üzerine harekete geçen bir grup kurultay delegesi, komisyon oluşturarak olağanüstü kurultay için imza toplama kararı aldı.

    Kurultay delegelerinin pazartesi günü bir basın açıklaması yaparak, olağanüstü kurultay çağrısı için noter kanalıyla imza toplamaya başlaması bekleniyor.

    15 gün içinde 624 imza

    CHP'de seçimli bir olağanüstü kurultay için tüzük gereği 624 delegenin imzası gerekiyor.

    Yine parti tüzüğüne göre, kurultay çağrısı yapacak delegelerin 15 günlük süre içinde yeterli imzayı toplaması zorunlu.

    Kurultayın olağanüstü toplantıya çağrılabilmesi için imzaların, 15'nci günün bitiminden itibaren 7 gün içerisinde Genel Başkanlığa teslim edilmiş olması gerekiyor.

    Tüzükte, yeterli imzaya ulaşılması durumunda Genel Merkez'in 45 gün içinde olağanüstü kurultayı toplayacağı belirtiliyor.

    Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu
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