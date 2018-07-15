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    CHP’de kurultay için ilk imza bugün

    Rifat BAŞARAN/ANKARA
    15.07.2018 - 20:33 | Son Güncelleme:

    CHP’de lider değişimi isteyen partililer, olağanüstü kurultay toplanması amacıyla noter aracılığıyla imza toplamak için 15 günlük maratona bugün Ankara’da yapılacak basın toplantısıyla başlayacak.

    Bir il, bir ilçe başkanı, bir belediye başkanı, bir milletvekili, bir Parti Meclisi (PM) üyesi ile kadın ve gençlik kollarından birer yöneticinin temsilen hazır bulunacağı basın toplantısında çağrı metni okunması bekleniyor. CHP parti tüzüğünün 48’inci maddesine göre seçimli olağanüstü kurultay toplanması için kurultay delegelerinin tam sayısının salt çoğunluğunun, on beşinci gün mesai bitimine kadar noter aracılığıyla imzalarını genel merkeze iletmeleri gerekiyor. Bu da en az 625 delegenin imzasına denk geliyor.

    Etiketler: gazetehaberleri
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