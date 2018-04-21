CHP'de kriz! Adaylık açıklamaları partiyi karıştırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı girdiği tüm seçimleri kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık konusunda kararını veremedi. Kılıçdaroğlu kendi seçime girmezse Öztürk Yılmaz ve Didem Engin, Cumhurbaşkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. CHP'de şimdiden iki ismin aday olması, Muharrem İnce'nin de aday olacağının konuşulması parti içerisinde rahatsızlığa neden oldu.

"CİDDİYE ALINACAK BİR KONU DEĞİL"

Canlı yayın konuğu olan CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, adaylık açıklamalarıyla ilgili şunları söyledi: "Bugünkü adaylık açıklamaları ciddiye alınacak bir konu değildir. Ciddiye alınıp üzerine konuşulacak bir konu da değildir. Partinin genel başkanı bu konuda 40 kere düşünüp 1 kere konuşurken, bizim 100 kere düşünüp 1 kere konuşmaktan bile imtina etmemiz gerekir."

'GENEL MERKEZ MÜDAHALE ETSİN'

CHP Buca İlçe Danışma Kurulu Toplantısı, Buca Belediyesi Şirinyer Düğün Salonu'nda yapıldı. Toplantıya CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, Buca Belediye Başkanı CHP'li Levent Piriştina, CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ ve çok sayıda partili katıldı. Musa Çam, burada yaptığı konuşkada partisinin İYİ Parti, Saadet Partisi ve diğer partilerle görüşmeler yürüttüğünü belirterek şunları söyledi: ""Bu süreçte bazı arkadaşlarımızın, 'Ben adayım' şeklinde çıkışlar yapmasını son derece yanlış ve fevri buluyorum. Genel merkezimizin bu arkadaşlarımıza müdahale etmesi gerektiğini düşünüyorum. Salı günü yapılacak Parti Meclisi'nde, diğer partilerle yapılan temasların sonuçları netleşecektir."

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