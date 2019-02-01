CHP'de kritik PM yarın toplanacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCHP'de kritik PM yarın toplanacak
GeriGündem CHP'de kritik PM yarın toplanacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
01.02.2019 - 15:26, Son Güncelleme:

CHP'de kritik PM yarın toplanacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
CHP'de kritik PM yarın toplanacak

Yerel seçimlere dönük bugüne kadar 7 Parti Meclisi (PM) toplantısı düzenleyen CHP'de, aralarında 17 büyükşehirin de bulunduğu 836 belediye başkan adayı belirlenirken, yeni adayların belirleneceği PM yarın toplanacak. CHP'nin İstanbul'da 5, İzmir'de 2 ilçe adayının yanı sıra Ordu, Şanlıurfa ve Erzurum büyükşehir ile Şırnak, Siirt ve Muş belediye başkanları adayları da PM'nin gündeminde olacak.

CHP'de bugüne kadar 17'si büyükşehir, 36'sı il, 783'ü de ilçe ve belde olmak üzere 836 belediye başkan adayı belirlendi.

Parti Meclisinin 27 Ocak'ta yapılan ve 13 saat süren toplantısında, İstanbul ve İzmir ilçeleri üzerinde tartışmalar yaşandı.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 kez ara verdiği toplantıda, iki ilin önemli bazı ilçeleri sonraki PM'ye bırakıldı.

CHP'de merakla beklenen PM, yarın saat 14.00'te parti genel merkezinde toplanacak.

PM öncesinde ise Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) toplayacak.

Tartışmalar nedeniyle adayları belirlenemeyen ilçeler önce MYK'da, sonrasında ise PM'de tekrar görüşülecek.

CHP'de adayları halen belirlenemeyen İstanbul'da 5, İzmir'de ise 2 ilçe durumunun yarın görüşülmesi bekleniyor.

Tepkiler nedeniyle geri çekilen Şişli ile önceki PM'de reddedilen Silivri belediye başkan adayları yarınki PM'de yeniden ele alınacak. İstanbul’un tartışmalı Beyoğlu, Küçükçekmece ve Maltepe adaylarının da belirlenmesi bekleniyor.

CHP'de asıl sürpriz Beyoğlu belediye başkan adayında yaşandı. Kılıçdaroğlu, bugün katıldığı bir televizyon programında ÖDP Genel Başkanı Alper Taş'ın Beyoğlu adaylığına sıcak baktığı mesajı vermesi, parti kulislerinde sürpriz olarak nitelendirildi.

Yarınki PM'de İstanbul Kadıköy adayının da yeniden değerlendirilebileceği belirtiliyor. Geçtiğimiz PM'de 29 ret oyuna karşı 30 üyenin oyuyla Şerdil Dara

Odabaşı, Kadıköy adayı olarak kabul edilmiş ancak salt çoğunluk tartışması yaşanmıştı.

Bazı üyelerin salt çoğunluğu taşımadığı gerekçesiyle itiraz ettiği Kadıköy adayının yarınki PM'de tekrar oylanmasının gündemde olduğu belirtiliyor.

3 büyükşehir, 3 il açıklanmadı

CHP'nin İstanbul'da 5, İzmir'de 2 ilçe adayının yanı sıra İYİ Parti ile iş birliği kapsamında halen açıklanmayan 3 büyükşehir ile 3 il adayı daha bulunuyor.
CHP'de Ordu, Şanlıurfa ve Erzurum büyükşehir ile Şırnak, Siirt ve Muş belediye başkan adaylarından bazıları için yarın karar çıkabileceği belirtiliyor. PM'nin kalan adaylar için Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na yetki verebileceği de değerlendiriliyor.

CHP'nin bu seçim bölgelerinde göstereceği adayları açıklaması ile İYİ Parti iş birliği kapsamında 20 büyükşehir, 39 il için yapılan aday belirleme çalışması tamamlanmış olacak.

Öte yandan CHP, tüm adayların katılımıyla önümüzdeki günlerde Ankara'da aday tanıtım toplantısı düzenlemeyi planlıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm uyarısı: Evinizi müteahhide vermeye mecbur değilsiniz

Babasına bombalı paket göndermişti! Cezası onandı…

Bugün yeni havalimanına 35 TIR malzeme taşınacak

Yunanistan'a kaçan darbecilere müebbet