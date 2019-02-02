CHP'de kritik PM günü: Onay almayan adaylar gündeme gelebilir

KÜSMEK HAKKIM DEĞİL

(CHP’ye yönelik eleştiriler) Her seçim öncesi bu tür eleştirilere alışığız. Eleştiri gelir, saygı gösteririz. İnsanlara küsmek benim hakkım değil. Geçen yıllara göre çok daha fazla adayımızı belirlemiş durumdayız. Geç, erken atama tartışmasını samimi, doğru bulmuyorum.

(Mehmet Kocadon’un adaylığı) Bodrum ile ilgili Parti Meclisi bir kez daha düşünmemiz konusunda karar verdi. O nedenle karara saygı duyduk, geri çektik. Yarın (bugün) o konuyu da düşüneceğiz. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’un tekrar adaylığı niçin olmasın, olabilir. Onay almayan isimler de gerekçeleriyle tekrar gündeme getirilebilir.

(Aday belirlerken ‘en son benim dediğim olacak’ demiyor musunuz?) Tek adam rejimini en çok eleştiren benim. Elbette ki bir seçenek bana kaldığı zaman ben ‘bu olacak’ diyorum. Ama doğrusu, birden fazla aday adayı varsa oturup tartışmaktır. (En son sizin dediğiniz oluyor mu?) Oluyor oluyor, endişeniz olmasın.

ORTAÇAĞ ZİHNİYETİ

(Tunç Soyer tartışması) Seferihisar’da başarılı bir belediye başkanlığı yaptı ve küçük bir beldeyi tüm Avrupa’ya tanıttı. Soyer yetenekli ve İzmir büyükşehir belediye başkanlığı yapacak kapasitede biri. Tunç Soyer’e yönelik eleştirilerin tamamı haksız eleştiriler. Babasından ötürü çocuklar niye yargılanır? Yaşar Okuyan bana geldi, ‘O davada ölümle yargılananlardan birisi benim ama oyumu Soyer’e vereceğim’ dedi. Babasının açtığı bir davadan ötürü, oğlunu kalkıp suçlayalım demek Ortaçağ zihniyetidir.

binali YILDIRIM KAYBEDECEK

(Binali Yıldırım’ın istifası) Ekrem İmamoğlu çalışkan birisi, hiçbir ayrım yapmıyor, kullandığı dil kapsayıcı bir dil. Gerçekten fakir fukaranın yanında olan biri. Çalışmalarını öteden beri izliyordum, göreceksiniz İstanbul’u alacak. Binali Bey, Meclis Başkanlığı’nı kaybedecek.

Beni üzen Erdoğan değil, beni asıl üzen ‘ben milliyetçiyim’ deyip milliyetçilik dersini herkese vermeye çalışan bir kişinin, bir siyasal partinin bir silah fabrikasının satılması dolayısıyla sessiz kalmasıdır. Bahçeli, MHP; sen, kendi askerine silah üreten bir fabrikayı yabacılara, yüzde 49.9’unu Katar ordusuna nasıl satarsın?

SANDIKLARA SAHİP ÇIKACAĞIZ

Sandık güvenliği konusunda kimse endişe etmesin. Biz CHP olarak tek başımıza ıslak imzalı tutanakların yüzde 96’sını elde ettik. Yüzde 4’lük kısım doğru, o sandıklara ulaşamadık, arkadaşlarımız gitti bazıları bıçaklandı bazıları kente sokulmadı. Bu seçimlerde katılım çok yüksek olacak. Dijital alt yapımız çok güçlü. Bütün sandıklara sahip çıkacağız, YSK’ya güvenmiyoruz.”

‘SAYGIN BİR İSİM’

Kılıçdaroğlu, “Beyoğlu adayı olarak ÖDP Genel Başkanı Alper Taş gönlünüzdeki isimmiş. PM’ye sunacak mısınız?” sorusuna “Olabilir. Taş saygın bir isim. Genç, dinamik; bakacağız” yanıtını verdi. CHP Lideri programdan sonra Taş ile buluşarak Beyoğlu adaylığı teklifinde bulundu. Teklife olumlu yaklaşan Taş, PM’ye Beyoğlu belediye başkan adayı olarak sunulacak.

TWEET ELEŞTİRİSİ

(İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu’nun istifa tweet’i) Parti içindeki tartışmaları, partinin özel hayatı olarak görüyorum ve kamuoyu önünde tartışmayı doğru bulmuyorum. Canan Hanım’ın duygusal bir nedenle bu tweet’i attığını biliyorum. Bir il başkanının duygusal nedenlerle tweet atması, sosyal medyada bu tür düşüncelerini paylaşmasının doğru olmadığını ifade ettim, o da kabul etti bunu. Seçime kadar göreve devam edecek, sonrasına bakarız.

TAM ADALETSİZLİK

“Eren Erdem haksız, hukuksuz yere içeride. Mahkemeye çıktı, tahliye kararı verildi, tahliye kararını uygulamadılar, uzun süre tuttular. Sonra bir başka mahkemeye itiraz edildi, o mahkeme oy çokluğuyla Eren Erdem’in tutukluluğunun devamına karar verdi. Tam bir adaletsizlik. Öyle anlaşılıyor ki bir yerden talimat aldılar.”