CHP’de kritik gün: İzmir düğümü çözülüyor
CHP’de başta İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul’un ilçeleri olmak üzere birçok yerin belediye başkan adayının açıklanacağı Parti Meclisi (PM) toplantısı bugün yapılacak.
Şimdiye kadar altı ayrı toplantıda 16 büyükşehir ve 32 ilin yer aldığı toplam 628 aday açıklayan CHP, yedinci PM toplantısını bugün yapacak. İYİ Parti ile yürütülen işbirliği çalışmalarının tamamlanarak protokole bağlanmasının ardından CHP’nin çok sayıda adayını belirlemesi bekleniyor. İlk olarak bugün sabah saatlerinde Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapılacak. Bu toplantının ardından adaylar PM onayına sunulacak. 15.00’te başlayan PM’nin geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor. PM toplantısı sürerken CHP Genel Merkezi’ne giriş çıkışlar da yasaklanacak. CHP’de en çok merak edilen yerlerin başında İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığına kimin getirileceği geliyor. Üç büyük kentten İstanbul ve Ankara’nın büyükşehir belediye adayları açıklanmıştı. İzmir’de daha önce Tunç Soyer’in ismi gündeme gelmiş ancak mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun adaylığını açıklamasının ardından bu isim MYK gündemine gelmemişti. Bu kez İzmir ve ilçelerinin adayları belirlenerek PM’nin onayına sunulacak. İYİ Parti ile yapılan işbirliği görüşmelerinin tamamlanmasının ardından PM toplantısında İstanbul’un ilçe belediye adaylarının büyük bir kısmının belirlenmesi bekleniyor. Ayrıca CHP’nin henüz açıklamadığı Kırklareli ve Zonguldak gibi mevcut il belediye başkan adaylarının da bugün açıklanabileceği ifade ediliyor.
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