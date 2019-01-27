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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN / ANKARA
27.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

CHP’de kritik gün: İzmir düğümü çözülüyor

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CHP’de kritik gün: İzmir düğümü çözülüyor

CHP’de başta İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul’un ilçeleri olmak üzere birçok yerin belediye başkan adayının açıklanacağı Parti Meclisi (PM) toplantısı bugün yapılacak.

Şimdiye kadar altı ayrı toplantıda 16 büyükşehir ve 32 ilin yer aldığı toplam 628 aday açıklayan CHP, yedinci PM toplantısını bugün yapacak. İYİ Parti ile yürütülen işbirliği çalışmalarının tamamlanarak protokole bağlanmasının ardından CHP’nin çok sayıda adayını belirlemesi bekleniyor. İlk olarak bugün sabah saatlerinde Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapılacak. Bu toplantının ardından adaylar PM onayına sunulacak. 15.00’te başlayan PM’nin geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor. PM toplantısı sürerken CHP Genel Merkezi’ne giriş çıkışlar da yasaklanacak. CHP’de en çok merak edilen yerlerin başında İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığına kimin getirileceği geliyor. Üç büyük kentten İstanbul ve Ankara’nın büyükşehir belediye adayları açıklanmıştı. İzmir’de daha önce Tunç Soyer’in ismi gündeme gelmiş ancak mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun adaylığını açıklamasının ardından bu isim MYK gündemine gelmemişti. Bu kez İzmir ve ilçelerinin adayları belirlenerek PM’nin onayına sunulacak. İYİ Parti ile yapılan işbirliği görüşmelerinin tamamlanmasının ardından PM toplantısında İstanbul’un ilçe belediye adaylarının büyük bir kısmının belirlenmesi bekleniyor. Ayrıca CHP’nin henüz açıklamadığı Kırklareli ve Zonguldak gibi mevcut il belediye başkan adaylarının da bugün açıklanabileceği ifade ediliyor. 

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