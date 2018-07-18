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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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KULİS HABER: Rifat BAŞARAN
18.07.2018 - 21:39, Son Güncelleme:

CHP'de kritik cuma

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
CHP'de kritik cuma

CHP’de, parti yönetiminde değişiklik için olağanüstü kurultay toplanması yönünde noter aracılığıyla imza toplama çalışmaları sürerken, imzacılar için kritik günün cuma olduğu belirtiliyor.

Olağanüstü kurultay için imza girişiminde, toplam delege sayısının salt çoğunluğu yani 625 kurultay delegesinin imzasının toplanması için gereken süre 15 gün olarak belirtilmesine rağmen, beşinci gün olan cuma gününün kritik eşik olduğu savunuluyor. Cuma gününe kadar yeterli imza toplanmaması durumunda, imzacıların psikolojik üstünlüğü kaybedeceği ve delegelerin imzalarını çekmeye başlayacakları da konuşuluyor. Buna karşın Muharrem İnce’ye yakın partililer, bu hafta imzaların tamamlanacağını ve cuma günü bir hafta boyunca toplanan imzaları belgeleriyle açıklayabileceklerini ifade ediyor. Açıklama, olağanüstü kurultay girişiminin de kaderini belirleyecek. İmzacılar, üçüncü gün notere giderek imza atan delege sayısının 507 olduğunu söylüyor. Genel merkez ise Muharrem İnce ekibinin delegelerde psikolojik baskı oluşturmak ve kararsız delegeleri kendi taraflarına çekmek için imza sayısını olduğundan daha yüksek gösterdiği görüşünde.

DEĞİŞİMCİLERE YENİ İSİMLER EKLENDİ

Öte yandan parti yönetiminde değişim isteyen ekibe yeni isimler de eklendi. İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve İstanbul Milletvekili Ali Şeker değişim talebinde bulunduğunu sosyal medya hesabından duyururken, İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, eski milletvekili İlhan Cihaner’in başını çektiği ‘Gelecek İçin Biz’ grubu manifesto yayınlayarak imzacılara destek verdi. Ancak aynı grupta yer alan Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal açıklama yaparak, “Şekilsel ve günü kurtarmaya dönük kavgalar yerine demokrasi ve değişim mücadelesine ihtiyacımız olduğuna inanıyorum. Kurucuları arasında olduğum ‘Gelecek İçin Biz’ ile bu anlamda ayrıştığımı bildiriyorum” dedi.

ÜÇÜNCÜ YOLCULAR

CHP’de bir başka tartışma ise olağanüstü kurultay için imza veren delegelerin hepsinin, sandıkta İnce’yi destekleyip desteklemeyeceği yönünde. Bazı muhalif delegelerin parti yönetiminde değişimi gerekli gördüğü ancak, İnce’nin genel başkanlığı içinde destek vermeyeceği konuşuluyor. Bu isimlerin Kılıçdaroğlu ve İnce dışında bir üçüncü ismi destekleyeceği konuşuluyor.

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
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