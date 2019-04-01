CHP'de Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'tan peş peşe açıklamalar geldi...

Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısına, Afrin'de şehit olan askere Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileyerek başladı.

Malatya'nın Pütürge ilçesindeki olayda Saadet Partililerin hayatını kaybettiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na ve hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı diledi. Kılıçdaroğlu, bir daha böyle olayların yaşanmaması temennisinde bulundu.

"Yerel seçimi gerçekleştirdik, oylarımızı kullandık. Öncelikle şunu ifade etmek isterim, bugüne kadar çok sayıda seçim yaşadık ama ilk kez bu kadar adaletsiz bir seçimle karşı karşıya kaldık. İftira kampanyaları mı dersiniz, başka şeyler mi dersiniz..." diyen Kılıçdaroğlu, medyanın iktidar kontrolünde olduğunu herkesin bildiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bütün bu adaletsizlikleri yaşadık ama halk demokrasiden yana tavrını koydu, demokrasiyi seçti. Bu, bizim için çok önemli bir ışık. Bütün baskılara, iftira kampanyalarına rağmen halk demokrasiden yana tavrını koydu. Bu sadece bizim insanımız, bizim ülkemiz için değil, dünyanın bütün demokratları da Türkiye'deki bu tablodan ötürü emin olun rahatlamışlardır. Çünkü Türkiye'de demokrasinin gelişmesi ve kökleşmesi sadece kendi ülkesi için değil, bölge için de son derece önemlidir. Çünkü Türkiye özellikle mazlum ülkeler tarafından örnek alınan bir ülkedir."

Konuşmasında İstanbul'daki seçimlere de değinen Kılıçdaroğlu, "İstanbul'da bizim elimizdeki verilere göre, Ekrem İmamoğlu kazanmış durumda. Bizi üzen şu, başbakanlık, meclis başkanlığı yapmış birisinin daha elinde veri olmadan 'biz kazandık' diye ortaya çıkması ve yangından mal kaçırır gibi açıklama yapmasını Binali Bey'e yakıştıramadık." şeklinde konuştu.

"KAZANAN TÜRKİYE OLDU"

Kılıçdaroğlu, bütün ıslak imzalı tutanaklara, ellerindeki verilere soğukkanlılıkla baktıklarını belirterek, şunları ifade etti:

"Buradan İstanbul'daki, örgütteki bütün arkadaşlarıma sesleniyorum; 48 saat hiç kimse uyumayacak. Sandıklar terk edilmeyecek. Birleştirme tutanakları mutlaka sizin yanınızda tutulacak. Göreceksiniz İstanbul'a da bahar gelecek. Tıpkı Ankara'ya baharın geldiği gibi. Bütün baskılara, iftira kampanyalarına rağmen bir başarı elde ediyoruz. Başarımızı biz, Türkiye'de 81 milyonun başarısı olarak görüyoruz. 81 milyon insanın demokrasiye olan özlemi olarak görüyoruz. Bunu asla bir zafer olarak telaffuz etmiyoruz. Zafer düşmana karşı kazanılır. Zafer değil, bir başarı bu. Dolayısıyla demokratik açıdan da insani açıdan da yapılan bir seçim ve bu seçimden elde edilen bir başarı sadece bizim açımızdan değil, dünya açısından da memnuniyetle karşılanacaktır Türkiye'de demokrasi gelişiyor diye."

Kılıçdaroğlu, bu seçimlerde Ankara'yı, Adana'yı, Antalya'yı, Mersin'i, Kırşehir'i bir ilçe hariç bütün ilçeleriyle Artvin'i, Ardahan'ı, Bolu'yu, Bilecik'i kazandıklarını dile getirerek, "Kazanan aslında Türkiye. Bu illerdeki bütün vatandaşlarımız kazandı diye bakıyoruz biz." diye konuştu.

Seçimin sıcaklığı geçtikten sonra Türkiye'nin tekrar ekonomi gündemine döneceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, mutfakta ciddi bir yangın olduğunu söyledi.

AKŞENER'E TEŞEKKÜR

Kendilerinin 11 Ağustos 2018'de, "Türkiye bu ekonomik krizden nasıl çıkar" diye 13 madde açıkladıklarını hatırlatan Kılıçdaroğlu, bunların hiçbirinin iktidar sahipleri tarafından uygulanmadığını kaydetti.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Eksiktir diyebilirlerdi, eleştirebilirlerdi ama 13 maddenin hiçbirisi uygulanmadı. Türkiye seçimden sonra iktidarın alacağı daha sert önlemlerle mutfaktaki yangının dozunu artıracaktır. Bunu hepimiz biliyoruz, iktidar sahipleri de bunu biliyor. En büyük endişemiz de gidip yine IMF'nin kapısını çalmalarıdır. Bunun da tüm göstergeleri var. Biz yine sorumluluğunun bilincinde olan bir parti olarak, ekonomik krizin aşılması konusunda bize düşen her görevi yerine getirmeye hazırız. İyi ki ekonomik kriz oldu diye özel bir fırsatçılığa takılmak istemiyoruz. Tam tersine bir ekonomik kriz var, mutfakta yangın var ve bunun aşılması için siyaseten ne gerekiyorsa biz her türlü fedakarlıkta bulunmaya hazırız."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yürekten teşekkür ettiklerini dile getiren Kemal Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı'nın gösterdiği çaba her şeyin üstündedir ve demokrasi kazanımında Millet İttifakının gösterdiği çaba Türkiye demokrasi tarihinde yerini alacaktır. Ben kendisine ve arkadaşlarına yürekten teşekkür ediyorum. Balıkesir'de, Uşak'ta CHP'li arkadaşlarıma seslenmek istiyorum, mutlaka sandıklara sahip çıkın, orada da İYİ Parti'nin adaylarının kazanması için elinizden gelen her türlü çabayı gösterin." açıklamasını yaptı.

EKREM İMAMOĞLU: KAZANDIĞIMIZI BİLİYORUM

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, "Kazandığımızı biliyorum. Benim ahlakım, benim siyasi duruşum, özelikle devlet adamlığından anladığım şey bana bunu açıklamaya müsaade etmiyor. " dedi.

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve beraberindeki il yöneticileri ile Seyrantepe’deki seçim koordinasyon merkezinde seçim sürecini takip eden Ekrem İmamoğlu, 5’inci kez kameraların karşısına geçerek, Tarihi bir gün yaşıyoruz. Bu tarihi günde en başta olduğu gibi her anında sizi bilgilendireceğimize söz vermiştim. Sizi bilgilendirmek Türkiye’mizi İstanbul’u bilgilendirmek demektir. Şu an çarpıcı bir olay yaşıyoruz. Gelişim anı itibariyle tam 36 dakikadır Anadolu Ajansı verilerinde değişiklik yok. Tekrar söylüyorum Türkiye Cumhuriyetinin köklü kuruluşu 82 milyon insanın vergisiyle ülkeye hizmet etmek zorunda olan bütün Anadolu Ajansı yetkililerine çağrıda bulunuyorum. Manipülasyonun parçası olmayın yaptığınız görevin tarihi görev olduğunun altını çiziyorum. Yarınlarda utanacağınız, yüzümüze bakamayacağınız, bir duruma düşmeyin. Sizin İstanbul’dan 16 milyon hemşerim adına uyarıyorum. Şunu da ekliyorum bir yerden haber mi bekliyorsunuz, ulaşamıyor musunuz, kaygınınız mı var, tedirginliğiniz mi var anlamış değilim. Sizin mesuliyetiniz olanı duyurmaktır. Türkiye’ye aktarmaktır. Bir demokrasi sürecidir. Türkiye’nin demokrasisi için sorumluluk anıdır. dedi.

İmamoğlu, Bu Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, ya da AK Parti meselesi değildir. Bu Türkiye’nin demokrasi meselesidir. Herkesin üzerine düşen görevi mutlaka yerine getirmelidir. Toplumun adalet duygusu, toplumun vicdan duygusu, Türkiye’nin neredeyse 145 yıllık demokrasi mücadelesinde bu anlar ve süreçler asla bu duygulara cevap veremez, bu duygular karşısında ezilirsiniz. Bu şehrin çocuklarına hesap veremezsiniz. Gençlerine, kadınlarına, annelerine, babalarına hesap veremezsiniz. Her birinizi bu tarihi sorumluluğa tekrar davet ediyorum." İfadelerini kullandı.

İmamoğlu, On binlerce görev yapan arkadaşlar süreci terk etmeyin. Asla ve asla görevi bitene kadar ne kadar sürerse saatleri olsun günler olsun sorumluluğunuzu terk etmeyin. Bu sorumluluğu üstlenen herkes Türkiye demokrasi adına çok önemli bir vazife üstlenmiş olacaklar ve demokrasi kahramanı olacaklar. Bende açık ve net söylüyorum. Kazandığımız biliyorum ama benim vicdanım, ahlakım siyasi duruşum, özellikle devlet adamlığımdan anladığım şey, bana bunu açıklamama müsaade etmiyor. Elbette ki neticelerin netleşmesi ve tutanakları son halini almasını bekliyorum. Ben verileri açıklayacağım, 35 dakikayı bulan suskunluğu benim nezdimde Anadolu Ajansını itibarsız hale düşürmüştür. Yüzde 80’i bir miktar aşmış olan kendi imzalı tutanaklara üzerinde girilen bizim oyumuz yüzde 50.36’dır rakibimizin, 46.70’dır adım adım süreci takip etmeye devam ediyoruz. Ben şahsımı İstanbul’un insanlarını yeni doğmuş bebeğinden en tecrübeli insanın kadar herkesi bu ülkenin imkanını, demokrasi mücadelesine devlet adamlığı tanımına emanet ediyorum." diye konuştu.

MANSUR YAVAŞ: ANKARA'NIN KAZANDIĞI BÜYÜK BİR GÜNDÜR



CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "Bugün hakkın yerini bulduğu ve Ankara'nın kazandığı büyük bir gündür. Ayrım yapmadan bu şehri kardeşçe kucaklayıp ileriye taşıyacağız." dedi.



Yavaş, seçim sonuçlarını takip ettiği CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa seslendi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e teşekkür eden Yavaş, sandıklarda görev yapan, elini değil, vücudunu taşın altına koyan herkese ayrıca teşekkürlerini iletti.



Haberlerin vatandaşlara ulaşmasını sağlayan basın mensuplarına ve ailesine de teşekkür eden Yavaş, şükranların en güzelini, anlamlısını ise uğradığı büyük haksızlığa, iftiralara karşı kendisine dualarıyla siper olan annelere sunduğunu dile getirdi.



Yavaş, mazbatayı aldıktan sonra ilk yapacağı işin Kızılcahamam'a gidip, kendisine dualarıyla güç veren 91 yaşındaki kadını ziyaret etmek olacağını, onun şahsında tüm annelerin elini öpeceğini söyledi.



"ANKARA'DA KAYBEDEN ÖZHASEKİ'DİR"



Mansur Yavaş, bu sonucu bir zafer olarak görmediğini ifade ederek, şunları kaydetti:



"Bizim yenmek, yok etmek zorunda olduğumuz bir düşmanımız yok ki bir zafer olsun. Hak yerini bulacak, Ankara kazanacak dedik. Bugün hakkın yerini bulduğu ve Ankara'nın kazandığı büyük bir gündür. Ayrım yapmadan bu şehri kardeşçe kucaklayıp ileriye taşıyacağız. Bugün Ankara'nın helal oylarıyla hak yerini bulmuştur. Kazanan Ankaralı olacaktır. Bugün Ankara'da kaybeden Özhaseki'dir. Ancak kazanan demokrasimiz ve tüm partiler olmuştur."



"ATATÜRK'ÜN BAŞKENTİNE YAKIŞIR HİZMET"



Bundan sonraki süreçte kendisine düşenin verdiği sözleri tutmak olduğunu dile getiren Yavaş, "Bugünden itibaren Ankara'da belediyecilikte adaletin baş üstünde taşınacağı, ehliyet ve liyakat dönemi başlamıştır. İşte bunun için hiç kimse kaybetmemiş, Ankara kazanmıştır. Tüm Ankara el ele kazanmıştır." şeklinde konuştu.



Yavaş, Ankara'da huzurun bereketle taçlanacağını vurgulayarak, Ankara'daki herkesin, belediye çalışanların huzur içinde olmalarını istedi.



Hukuka, ortak değerlere zeval getirmeyeceklerini, istişareye önem vereceklerini, siyasi görüşü ne olursa olsun bütün Ankara'ya hizmet edeceklerini vurgulayan Yavaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkentine yaraşır hizmet vereceklerinin altını çizdi.

