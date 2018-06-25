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    CHP'de kazan kaynamaya başladı... 'Parti içi mücadele' açıklaması

    Umut KARAKOYUN (DHA)
    25.06.2018 - 16:22 | Son Güncelleme:

    CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Erdal Aksünger, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile ilgili partisine eleştirilerde bulundu. Aksünger, "CHP'nin genel başkanı ve yöneticiler sınıfta kaldı. Topluma açıklama yapmayarak, beklentileri yerle bir ettiler. Parti içi mücadele artık farklı bir mecraya taşınacak" diye konuştu.

    CHP PM Üyesi Erdal Aksünger, sandık sonuçlarına dair birçok endişesinin olduğunu belirterek, "Sonuçlar, soru işaretleri ile dolu. Bazı şeyleri araştırıp sağlamasını yapamamaktan kaynaklanan, daha bir sürü tereddütlerle dolu bir seçim geçirdik" dedi. Partisine yönelik eleştirilerde de bulunan Aksünger, "CHP, milleti çok tereddütte bıraktı. Aynı şey Muharrem İnce için de geçerli" diye konuştu. Dün gün boyu her taraftan birçok sıkıntılı haberler aldıklarını söyleyen Erdal Aksünger, şöyle dedi:

    "Hepsini takip ettik. Ne yazık ki üzüntü verici. Bu kadar büyük tereddütler içerisinde sonuçlanan seçimi yorumlamak da zor. Kafamda bu sonuçları kabullenmeme düşüncesi hep olacak çünkü çok soru işareti var. Bu soru işaretlerini toplumun da taşıdığını düşünüyorum. Onlar aydınlanmadığı sürece bu seçimlerin üzerinde hep gölge olacak. CHP'nin genel başkanı ve yöneticileri sınıfta kaldı. Seçim gecesi topluma açıklama yapmayarak, beklentileri yerle bir ettiler. Bu da ayrı bir üzüntü sebebi."

    MHP'nin özellikle Kürt seçmenin olduğu yerlerde aldığı oyları anormal bulduğunu söyleyen Aksünger, "Bu sonuç tam bir muamma" dedi. Hiç kimsenin MHP'nin bu kadar oy alacağını düşünmediğini savunan Aksünger, cumhurbaşkanı adaylarının aldığı oy oranlarını da değerlendirdi.

    'KİMSE BAŞARI OLARAK GÖSTEREMEZ'

    Muharrem İnce'nin yüzde 30'un üzerinde bir oy aldığını belirten Aksünger, "CHP, Muharrem İnce'ye yetişemedi. Psikolojik sınırı aşamadı. Kimse bunu bir başarı olarak gösteremez. İYİ Parti'nin adayı Meral Akşener ile HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş'ta mazeret olabilir. Ama bu kadar düşük oy alacakları çok da tahmin edilemiyordu. Bütün anketler şaştı. Biz de şaşırdık. MHP konusu muamma olarak kaldı. Başka bir hikayenin eseri olduğu konusunda tereddütüm yok. Toplumun kafasında bu kadar soru işareti varken bu seçim sonuçlarını kabul etmek topluma da ihanet etmek anlamına gelir" dedi. Bundan sonra da mücadele edeceklerini belirten Aksünger, "Mücadele etmek ayrı bir şey ama bu kadar basiretsiz yöneticiler ile birlikte mücadele etmek de zor" ifadelerini kullandı. Türkiye'de sürecin, Cumhuriyetin, laikliğin güvencesinin CHP olacağını vurgulayan Erdal Aksünger, şunları söyledi:

    "Parti içi mücadele artık farklı bir mecraya taşınacak. Artık ülkeyi yönetme refleksi üzerinden hareket eden insanlara ihtiyaç var. Sadece parti içerisinde iktidar olmayı düşünen insanlara ihtiyaç yok. Buna genel başkan da dahil. Yeni yapılanmaya ihtiyaç var. Liyakat ile parti kendini toparlayarak toplumun her kesimine umut olmaya devam etmeli. Kan değişimlerinin olması gerekiyor. Kast sisteminin bir an önce ortadan kaldırılması gerekiyor. Kaldırılmazsa ülkeyi harap edecek."

     

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