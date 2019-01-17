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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

CHP’de İzmir rötarı

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CHP’de İzmir rötarı

CHP’nin İzmir büyükşehir belediye başkan adayının belirlenmesi beklenen dünkü parti meclisi toplantısı öncesi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’ndan gelen sürpriz hamle, partideki tüm dengeleri değiştirdi. 1 Ekim’de yeniden aday olmayacağını ilan eden Başkan Aziz Kocaoğlu, dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından “Adaylığımla ilgili tarihi bir sorumluluktan kaçmayacağım” açıklaması yaptı.

SİYASETİ bıraktığını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun yeniden aday olabileceğini ilan eden sözleri üzerine CHP İzmir adayının açıklanması ertelendi. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantılarında 70 aday daha belirlendi. Yeni belirlenen isimlerle CHP bugüne kadar 698 adayını netleştirdi.

GERGİN GÖRÜŞME

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce yaptığı açıklamalarda bu hafta İzmir adayını açıklamayı planladıklarını söylemişti.
PM öncesi, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’in aday olarak gösterileceği iddiası kulislere yansıdı. Kılıçdaroğlu, dün sabah saatlerinde Başkan Kocaoğlu ile bir araya geldi. Kocaoğlu’nun Tunç Soyer ismine karşı çıktığı ve görüşmenin gergin bir havada geçtiği öğrenildi. Kocaoğlu’nun, MYK öncesi Kılıçdaroğlu’na rest çekmesinin ardından İzmir büyükşehir adayının MYK ve PM’nin gündemine gelmemesi dikkat çekti.

KOCAOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

MYK toplantısı sürerken Kocaoğlu’ndan şu açıklama geldi:

“3.5 aylık süreye rağmen adayın henüz belirlenememesi, aday açıklama takvimi geciktikçe ortaya çıkan tablonun CHP’ye ve dolayısıyla kentimize zarar verecek düzeye gelmesi, devletin tüm olanaklarıyla seçime hazırlanan iktidar partisinin ‘bakanlık’ yapmış İzmir adayını 27 Kasım’da açıklayıp çoktan yola koyulması ve bu tabloyla İzmir’de güç kaybı yaşayabileceğimiz gerçeği, beni ve partimize gönül vermiş milyonları endişeye düşürmektedir. Sayın Genel Başkanımızla yaptığım ve gayet olumlu geçen görüşmede, bu kaygılarımı açıkça ifade ettim. İzmir’de ortaya çıkan bu tablonun, adaylığımla ilgili tarihi bir sorumluluk yüklediğini ve bundan kaçmayacağımı Sayın Genel Başkanımızla paylaştım.”

5 İL DAHA AÇIKLANDI

PM’de dün onaylanarak açıklanan yerler arasında 1 büyükşehir ve 4 il yer aldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Veysi Aghan olurken, Amasya’da Arife Serpil Saraçoğlu, Bartın’da Mehmet Arslan, Kars’ta Taner Toramak, Kastamonu’da Mustafa Öztürk aday gösterildi. Kastomonu adayının belirlenmesinde gizli oylama yapıldı. Öztürk’ün adaylığı 22 ret oyuna karşı 33 kabul oyuyla onaylandı.
Yeni açıklananlarla birlikte 16 büyükşehir belediye başkan adayı ve 32 ilin belediye bakan adayı belirlenmiş oldu. PM’de 43 ilçe ve 22 belde belediye başkan adayı daha açıklandı. Açıklanan isimler arasında 4 kadın aday yer aldı.

MHP’DEN ADAY OLMUŞTU

Adayı açıklanan yerler arasında İYİ Parti ile işbirliği görüşmelerinin kilitlenmesine neden olan Kepez de bulunuyor. CHP Antalya’nın Kepez ilçesinde daha önce MHP’den belediye başkan adayı olan Murat Dinç’i aday gösterdi. Bartın’ın Amasra ilçesinde Recai Çakır, Balıkesir’in Edremit ilçesinde Selman Hasan Arslan, Muğla’nın Yatağan ilçesinde Halil Arslan, Ortaca ilçesine Mehmlet Sertkaya, Köyceğiz ilçesine ise Hüseyin Erol aday oldu.

İZMİR’DEN DÖRT İLÇE

İzmir Büyükşehir adayı ile ilgili tartışmalar sürerken ilk kez dört ilçe adayı belli oldu. İzmir’in Kemalpaşa ilçesine Rıdvan Karakayalı, Aliağa ilçesine Özcan Durmaz, Kınık ilçesine Ahmet Özkan, Ödemiş ilçesine de Muhittin Cumhur Şener aday oldu. MYK’dan PM’ye indirilen 78 isimden 70’i onaylandı. MYK’da aday olması önerilen Selçuk adayı Emir Cömert, Torbalı adayı Övünç Demir ve Menderes adayı Celil Arık ile Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin de içinde yer aldığı 8 aday geri çekildi.

DEĞERLENDİRİLECEK

CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, adayları açıkladığı basın toplantısında Kocaoğlu’nun adaylığının sorulması üzerine, “Sayın Kocaoğlu bizim İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız. Basın aracılığıyla tekrar aday olmayacağını açıklamıştı. Kendisi tekrar bu süreçte aday adayı olmaya karar verdiğini ifade etti. Yetkili kurullar değerlendirecek ve önümüzdeki süreçte gerekli açıklamayı yapacaktır” dedi.

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