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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Rifat BAŞARAN/ANKARA
31.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

CHP’de İzmir bilmecesi

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
CHP’de İzmir bilmecesi

CHP’de başta İzmir, Bursa ve Mersin büyükşehir belediyeleri olmak üzere birçok il ve önemli ilçenin adaylarının belirlenmesi yeni yıla kaldı. CHP, 4 Ocak’ta Parti Meclisi’ni (PM) toplayarak beşinci grup adaylarını ilan edecek.

Toplantıda, Mersin ve Bursa büyükşehir belediyeleri adaylarının yanı sıra çok sayıda il ve ilçe adayı da belirlenecek. Mersin’de eski milletvekili Serdal Kuyucuoğlu’nun ismi gündeme gelmiş ama parti örgütünün tepkisi nedeniyle 18 Aralık’taki PM’nin gündemine ismi getirilmemişti. Mersin’de yeni bir anketin yapıldığı öğrenildi. Bu ankette eski milletvekili Vahap Seçer’in isminin önde çıktığı kulislerde konuşuluyor. 4 Ocak’ta Kuyucuoğlu’nun mu yoksa Seçer’in mi PM gündemine getirileceği merak ediliyor.

KIYASIYA REKABET

İzmir’de kimin aday olacağına ilişkin kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan adaylık niyetini beyan ederken, bu yönde çalışmaya başladı. İzmir Milletvekili Murat Bakan da adaylık için çalışmalarını sürdürüyor.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun ise Alaattin Yüksel’i desteklediği belirtiliyor.
CHP’nin İzmir için öne çıkan güçlü aday adaylarından biri de Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer. Ancak Soyer’le ilgili tartışmalar da sürüyor.
İzmir için adı konuşulan isimlerden biri de dört dönemdir Narlıdere Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Abdül Batur. Aday adaylığını açıklayan Batur, sahada çalışmalarını sürdürüyor.

CHP ve İYİ Parti kurmayları, Ankara, Antalya, Muğla ve Konya’nın 5 önemli ilçesinde kilitlenen işbirliği görüşmeleri için 4 Ocak’ta yapılacak PM öncesi yeniden bir araya gelecek. Toplantıda İstanbul ve İzmir’in ilçelerinin de değerlendirileceği öğrenildi. 

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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