CHP’de İzmir bilmecesi
CHP’de başta İzmir, Bursa ve Mersin büyükşehir belediyeleri olmak üzere birçok il ve önemli ilçenin adaylarının belirlenmesi yeni yıla kaldı. CHP, 4 Ocak’ta Parti Meclisi’ni (PM) toplayarak beşinci grup adaylarını ilan edecek.
Toplantıda, Mersin ve Bursa büyükşehir belediyeleri adaylarının yanı sıra çok sayıda il ve ilçe adayı da belirlenecek. Mersin’de eski milletvekili Serdal Kuyucuoğlu’nun ismi gündeme gelmiş ama parti örgütünün tepkisi nedeniyle 18 Aralık’taki PM’nin gündemine ismi getirilmemişti. Mersin’de yeni bir anketin yapıldığı öğrenildi. Bu ankette eski milletvekili Vahap Seçer’in isminin önde çıktığı kulislerde konuşuluyor. 4 Ocak’ta Kuyucuoğlu’nun mu yoksa Seçer’in mi PM gündemine getirileceği merak ediliyor.
KIYASIYA REKABET
İzmir’de kimin aday olacağına ilişkin kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan adaylık niyetini beyan ederken, bu yönde çalışmaya başladı. İzmir Milletvekili Murat Bakan da adaylık için çalışmalarını sürdürüyor.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun ise Alaattin Yüksel’i desteklediği belirtiliyor.
CHP’nin İzmir için öne çıkan güçlü aday adaylarından biri de Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer. Ancak Soyer’le ilgili tartışmalar da sürüyor.
İzmir için adı konuşulan isimlerden biri de dört dönemdir Narlıdere Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Abdül Batur. Aday adaylığını açıklayan Batur, sahada çalışmalarını sürdürüyor.
CHP ve İYİ Parti kurmayları, Ankara, Antalya, Muğla ve Konya’nın 5 önemli ilçesinde kilitlenen işbirliği görüşmeleri için 4 Ocak’ta yapılacak PM öncesi yeniden bir araya gelecek. Toplantıda İstanbul ve İzmir’in ilçelerinin de değerlendirileceği öğrenildi.
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