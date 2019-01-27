CHP'de İzmir adaylığı için son dakika gelişmesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’in adını Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK) getirdi. Soyer'in ismi MYK'da kabul edilirse parti meclisine gelecek.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin yedinci grup adaylarının listesini 10.00'da toplanan MYK'ya sundu.
Bu önerinin MYK ve Parti Meclisi tarafından kabul edilmesi halinde Soyer'in adaylığı kesinleşmiş olacak.
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