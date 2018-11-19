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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Analiz Haber: Rifat BAŞARAN
19.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

CHP'de ittifakın şifreleri

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
CHP'de ittifakın şifreleri

CHP kurmayları, yerel seçimlerle ilgili olarak ‘diğer partilerle henüz bir ittifak oluşmadığını, sadece bir ittifakın olabilirliğinin tartışıldığını’ söylüyor. İttifak yapılabilecek büyükşehirler belirlenirken, ‘şehrin seçmen profili, geçmiş seçim sonuçları ve oy geçişleri’ gibi kriterler göz önünde bulundurulacak ve sonuçlar örgütün onayına sunulacak.

CHP, Adalet Kurultayı’nın sonuç bildirgesinde ortaya koyduğu, 16 Nisan Referandumu’nda özellikle Ankara ve İstanbul gibi bazı büyük kentlerde olumlu sonuç alan ‘Hayır Bloku’ ve 24 Haziran seçimlerinde ‘millet ittifakı’ adıyla uygulanan ‘Demokrasi, Adalet ve Huzur Hareketi’ni yerel seçimlerde de uygulamak üzere harekete geçti. Bu doğrultuda bir süredir devam eden görüşmeler, CHP ve İYİ Parti liderlerinin geçen hafta bir araya gelmesiyle vücut buldu. Bu birlikteliğin Saadet Partisi ve ‘demokrasi ve hukukun üstünlüğünü savunan’ diğer partilerle yapılan görüşmelerle güçlendirileceği belirtildi.

ÜLKEYE HUZUR GETİRMEK İÇİN

CHP’nin görüşmelerde aktif görev alan kurmayları ‘henüz bir ittifak oluşmadığını, sadece bir ittifakın olabilirliğinin tartışıldığını’ dile getiriyor. Kurmaylar, “Bu birlikteliği, ülkenin geleceği adına, bu ülkeye birlik ve beraberliği getirme adına, eve, sokağa huzur getirmek adına kurmak istiyoruz. Bu açık bir davet. Türkiye’nin içinde bulunduğu süreci daha olumlu hale getirmek için bir sandık ittifakı peşindeyiz. Geçmişte oy vermiş insanlar, görülüyor ki hayal kırıklığı içinde bir çözüm arıyorlar. Onların önüne bir umut koymayı amaçlıyoruz” diye konuşuyor. CHP’nin ittifakta öncelikli hedefi, elindeki belediye sayısını arttırmanın yanı sıra AK Parti’de bulunan bazı büyükşehir belediyelerinin de muhalefetin eline geçmesini sağlamak.

STRATEJİK YERLERDE OLABİLİR

Yapılan görüşmelerde, ittifak yapılacak büyükşehirler belirlenirken, ‘şehrin seçmen profili, geçmiş seçim sonuçları, oy geçişleri’ gibi kriterlerin göz önünde bulundurulacağı ve ortaya çıkacak sonuçların örgütün onayına sunulacağı da ifade ediliyor. CHP kurmayları, bu noktada işbirliğine ilişkin şu değerlendirmede bulunuyor: “Yerel seçimler aynı zamanda örgütlerin dinamizmini de tetikleyen bir unsur. Aday çıkarmamak örgütün hantallaşması demek. O nedenle bu işbirliği yaygın olarak uygulanamaz. Çok kritik, stratejik bir yerde bir defaya mahsus olabilir. Ayrıca bu ittifakın olabilirliğini yerinde test etmek lazım. Adayların durumunu analiz etmek gerekiyor. Örgüt orada seçimi alacağına inanıyorsa, belirlenen yerel aday AK Parti seçmeninin bile desteğini alacak birisiyse, masada alınan karar oradaki güçlü çalışmayı heba edebilir. Tüm bunların göz önünde bulundurulması, test edilmesi gerekiyor.”

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
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