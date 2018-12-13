CHP'de İstanbul için sürpriz görüşme
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin İstanbul adaylığında ismi öne çıkan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile evinde görüştü.
Yerel seçim yaklaşırken sürpriz bir görüşme gerçekleşti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul adayı olacağı konuşulan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. Görüşme İmamoğlu'nun evinde gerçekleşti. Saat 11.30 gibi başladığı belirtilen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Görüşmeye CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da katıldığı öğrenildi.
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