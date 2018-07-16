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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN - ANKARA
16.07.2018 - 21:02, Son Güncelleme:

CHP’de imzalar toplanıyor: ‘Müzik değişti ayak da değişecek’

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CHP’de imzalar toplanıyor: ‘Müzik değişti ayak da değişecek’

CHP’de Muharrem İnce’yi destekleyen partililer, olağanüstü kurultaya imza hareketini dün kamuoyuna açıkladı. TBMM’de basın toplantısı yapan ‘Olağanüstü Kurultay İçin Çağrı Heyeti’, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetim anlayışı siyasi ömrünü tamamlamıştır. Artık müzik değişti ayak da değişmek zorunda” dedi.

TBMM’de düzenlenen basın toplantısına CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Parti Meclisi (PM) üyesi Prof. Dr. Gaye Usluer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve il, ilçe örgütleri ile gençlik kollarını temsilen birer kişi katıldı. Yaşar Tüzün, “Parti organlarında görev alan isimler olarak sembolik olarak buradayız. Sabah saatlerinden itibaren kurultay delegelerimiz, notere koşarak gidip imzalarını vermeye başlamışlardır. Bu anlamda değişim ve dönüşümün vazgeçilmez olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu olağanüstü kurultayımızın adı ‘Değişim ve Umut Kurultayı’ olacaktır” dedi. Tüzün, basın toplantısının düzenlendiği saate kadar noter aracılığıyla atılan imza sayısının 100’ü geçtiğini söyledi.

KALKIP YÜRÜME ZAMANI

Çağrı Heyeti Sözcüsü Gaye Usluer ise çağrı metnini okudu. Metin özetle şöyle:

“Bizler siyasetin içindeki figürler olarak etkili bir muhalefet yapabilmiş olsaydık bugün sizlere bu açıklamayı yapmak zorunda olmayacaktık. Göz göre göre gelen tek adam rejimine karşı Cumhuriyet’i layıkıyla savunamadık. Cumhuriyet mitinglerini, Gezi eylemlerini, referandum kampanyasını ve Adalet Yürüyüşü’nü iktidar yürüyüşüne dönüştüremedik. Şimdi durduğumuz yerden kalkıp hızlı adımlarla yürüme zamanıdır. Kaybedecek vaktimiz de sabrımız da yok.

DEĞİŞİM ARTIK ZORUNLU

Bu değişim artık zorunludur ve önce kendi içimizde başlatmalıyız bu değişimi. Bakın bu ülkede artık rejim değişiyor ve bizler hiçbir şey olmamış gibi aynı siyaset anlayışında devam edemeyiz. Ürkek ve savunma odaklı bir çizgiyle, merkeze ve sağa yaslanarak büyüme hayallerini terk etmek zorundayız. Başka yolu yok. Asıl sorun esas olarak kimin genel başkan olacağı değil, hangi kadrolarla ve hangi yönetim anlayışıyla partimizi iktidara taşıyacağıdır. Olağanüstü koşullarda artık olağan siyaset yapılamaz. Olağanüstü kurultayın yapılması gerekli ve zorunludur. Bizler artık yeter diyoruz. Partimizin ve ülkemizin huzuru için partimizi olağanüstü kurultaya, ‘Değişim ve Umut Kurultayı’na çağırıyoruz.”

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