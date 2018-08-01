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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
01.08.2018 - 13:18, Son Güncelleme:

CHP'de 'imza' düğümü yarın çözülecek

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CHP'de 'imza' düğümü yarın çözülecek

CHP'de olağanüstü kurultay talebiyle 16 Temmuz'da başlatılan imza süreci pazartesi günü tamamlanırken, toplanan imzaların yarın parti genel merkezine teslim edilmesi bekleniyor. "Değişim" talebiyle imza toplayan delegeler salt çoğunluk olan 625 sayısına ulaştıklarını açıklasalar da genel merkez yöneticileri bu rakamın 500 civarında bulunduğunu savunuyor.

CHP kurultay delegelerinin 16 Temmuz'da olağanüstü kurultay talebiyle noter kanalıyla başlattıkları imza süreci 30 Temmuz Pazartesi günü tamamlandı.

"Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında imza toplayan delegeler, salt çoğunluk olan 625'e ulaştıklarını ve yeterli imzayı yarın teslim edeceklerini açıkladı.

Delegelerin yarın saat 11.00'de toplanan imzaları CHP Genel Merkezi'ne ulaştırması beklenirken, kurultay tartışmalarının başladığı günden bu yana devam eden "taktik savaşı" da sürüyor.

CHP Genel Merkezi kaynakları, imzaların teslimine kısa bir süre kala, yeterli delege sayısına ulaşılamadığını ve imza sayısının 500 civarında bulunduğunu iddia ediyor.

İmza sonrası süreç

Olağanüstü kurultay talebiyle imza toplayan delegelerin bu imzaları Genel Merkeze ulaştırmasıyla da süreç tamamlanmış olmuyor. Teslim edilen imzalar Genel Merkez tarafından sıkı bir kontrole tabi tutuluyor.

Kontrol sonrası delege hazirun cetveline ölüm, mükerrer, sahte imza gibi durumların işlenmesi ile ortaya çıkacak tabloyla kurultayın yapılıp yapılmayacağı netleşecek. Buradan çıkacak sonucun yargıya taşınabileceği belirtiliyor.

Değerlendirme sonunda geçerli imzalarla yeterli çoğunluk olan 625 imzaya ulaşılması durumunda ise Genel Merkezin kurultayı toplamaktan başka seçeneği kalmıyor.

Bu durumda, imzaların teslim süresinin dolduğu gün esas alınarak, 45 gün içinde kurultayın toplanması gerekiyor. Kurultayın toplanacağı tarih de en az 15 gün öncesinden delegelere bildirilmek zorunda.

Bu zorunluluk göz önüne alındığında genel merkezin, tesliminden sonra imzaları incelemek için yaklaşık bir aylık süresi bulunuyor.

Adeta bir taktik savaşı ile geçen bu süreçte değişim talebiyle imza toplayanlar, genel merkezin "imzalarını geri çekmeleri" için delegeler üzerinde baskı kurduğunu iddia ediyor.

CHP tüzüğüne göre ise 15 günlük süre içerisinde imza veren delegenin sonraki bir hafta içinde bu imzayı geri çekmesi bir sonuç ortaya koymuyor. Taktik savaşlarında ise notere giden ancak beyanını ilgili tarafa ulaştırmayan delegeler etkili oluyor. Bir delege notere gidip, dilekçe verse de bu dilekçenin bir nüshasını ilgili tarafa ulaştırmadığı için verdiği imza geçerli sayılmıyor.

Mahkeme ihtimali

Kurultay için gerekli sayının kritik eşikte kalması durumunda sürecin mahkemeye taşınma ihtimali de bulunuyor.
Bu durumun partiye zarar vereceğine işaret eden çok sayıda kişi ise imzalara gerek kalmadan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultay kararı alması gerektiğini vurguluyor.

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