CHP’de hedef büyük ittifak

CHP’nin 23 Haziran yol haritasının bugün yapılacak Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) netleşmesi bekleniyor. Seçimler için İstanbul’a giden Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Seyit Torun, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve il yönetimi ile birlikte yol haritasını belirledi. Salıcı ve Torun, bugün yapılacak MYK toplantısında İstanbul seçimleri için belirlenen çalışma yöntemini tartışmaya açacak. MYK’da yol haritasına ilişkin son karar verildikten sonra, seçimler için çalışmalara bu hafta start verilmesi bekleniyor.

RAMAZAN DÜZENLEMESİ

CHP, İstanbul seçimleri için ramazan ayı ve sonrası için iki farklı çalışma takvimi belirliyor. Ramazan ayı boyunca kalabalık ve çok ses getiren mitingler yerine mahalle toplantıları ve ev ziyaretleri tercih edilecek. Ramazan nedeniyle çalışmalar için iftar ve sahur saatleri arasındaki dilim değerlendirilecek. Gündüz saatlerinde ise CHP’li kadınlar, kısa süre önce başladıkları ev ziyaretlerini sürdürerek büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu’na destek isteyecek. Bu çalışma sistemi Ramazan Bayramı’ndan sonra değiştirilecek.

‘HAKLILIĞIMIZI ANLATIN’

Parti teşkilatlarına “Haklılığımızı tüm kesimlere anlatın” talimatı veren CHP’de ayrıştırıcı bir dil yerine herkesi kapsayacak söylemler kullanılmasına özen gösterilecek. Vatandaşa, 31 Mart yerel seçim sürecinde yaşananlar anlatılarak, “Yapılanın sadece bir seçim iptali olmadığı, İstanbul seçimlerinin hiçbir şaibe yokken, hukuksuz bir şekilde gasp edildiği” vurgulanacak. Asıl mağdur edilmek istenenin CHP veya Ekrem İmamoğlu değil, İstanbul halkı olduğu üzerinde durulacak. Ayrıca, İmamoğlu’nun görevde kaldığı kısa süre içinde yaptıkları ve yeniden seçilmesi halinde yapacakları da halka anlatılacak.

CHP bir yandan sandığa gitmeyenlere ulaşmaya çalışırken bir yandan da 31 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’na oy vermeyen bölgeleri tespit ederek, bu çevrelere ulaşmayı hedefliyor. Bunun için İstanbul’un 39 ilçesinde 31 Mart’tan sonra çıkan sonuçlara göre bir harita oluşturularak, sokak sokak nerede hangi partiye yüksek oy çıktığı tespit ediliyor.

YÜZ YÜZE PROPAGANDA

Kalabalık mitingler yerine yüz yüze propaganda yöntemine bu seçimde de devam edilecek. CHP tüm gücüyle İstanbul’a yüklenirken, içinde tüm siyasi parti tabanlarının ve değişik grupların bulunduğu ‘geniş bir İstanbul ittifakı’ oluşturulması amaçlanıyor. CHP, kampanya boyunca, “Kapısından girilmedik ev, girilmedik apartman bırakmayacağız, herkese dokunacağız” fikriyle hareket edecek. Seçim kampanyası boyunca, İstanbul örgütünün yanı sıra, seçilemeyen belediye başkan adayları, Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri ve aralarında AK Parti kurucularından da isimlerin yer aldığı değişik partilerden eski bakanlar ile 81 il başkanı ve İstanbul dışından gelecek partililer görev yapacak. 81 il başkanı dönüşümlü olarak kampanyaya katılacak. Kampanya çerçevesinde hemşehri grupları tespit edilecek ve o bölgelerde yaşayan akil insanlar İstanbul’a getirilerek kampanya sürecine dahil edilecek.

Seçim kampanyası sloganının, kendiliğinden benimsenen “Her şey çok güzel olacak” olmasına kesin gözüyle bakılıyor. İkinci bir sloganın ise Kılıçdaroğlu’nun konuşmalarında dile getirdiği “Ekrem İmamoğlu CHP’nin değil 16 milyon İstanbullunun adayı” olması bekleniyor.