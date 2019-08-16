CHP’de gündem yeni muhalefet stratejisi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCHP’de gündem yeni muhalefet stratejisi
GeriGündem CHP’de gündem yeni muhalefet stratejisi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
16.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

CHP’de gündem yeni muhalefet stratejisi

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
CHP’de gündem yeni muhalefet stratejisi

CHP 31 Mart Yerel seçimlerindeki başarının yarattığı motivasyonla yeni dönemde hayata geçireceği muhalefet anlayışını belirliyor.

CHP’nin yeni muhalefet stratejisi hem yerel yönetimler, hem parti örgütü hem de Meclis üzerinden şekillenecek. Parti örgütü, bugüne kadar ulaşılmamış seçmen üzerinde yoğunlaşırken, Meclis’te diğer muhalefet partileri ile birlikte hareket etmeye hazırlanan CHP, yerel yönetimlerde de vatandaşın sorunlarını çözmeyi hedefleyen bir anlayışla hareket edecek.

CHP’nin yeni stratejisi ilk olarak Afyonkarahisar’da yapılan belediye başkanları toplantısında ele alındı. Ardından bugün Nevşehir’de başlayacak il başkanları kampında konuşulacak. Son olarak da eylül ayında yapılacak milletvekili toplantısında önümüzdeki dönemin muhalefet anlayışı şekillenecek. CHP’nin yeni muhalefet anlayışı örgüt, yerel yönetimler ve Meclis ayakları üzerinde yürüyecek.

MUHALEFETTE BİRLİK

CHP, millet ittifakı ile birlikte kazanılan başarının ardından yeni dönemde Meclis’te diğer partilerle birlikte hareket ederek güçlü bir muhalefete hazırlanıyor. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “TBMM’de iktidarın millete verdiği sözlerin yerine getirilmesi için hem Meclis Genel Kurulu’nda hem de dışarıda ciddi bir muhalefet anlayışı geliştireceğiz. Görülüyor ki, sadece CHP olarak değil ‘Ben bu iktidarın muhalefetiyim’ diyen her siyasi partinin Genel Kurul’da çok sağlam bir duruş sergilemesi gerekiyor. O yüzden önümüzdeki dönem MHP’nin de milli olmayan bu duruşa destek verişinin karşısında olacağız. MHP de bir an önce emperyalizmin çıkarlarına göre hareket eden iktidara destek vermekten vazgeçecek” dedi.

İKTİDARI ÖRME SÜRECİ

Önümüzdeki dönemde parti örgütü de aktif olacak. Örgüt, çalışmalarını bugüne kadar ulaşılamayan kesimler üzerinde yoğunlaştıracak. CHP’nin parti örgütü ve örgüt yönetimlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, yeni döneme ilişkin şunları söyledi: “Millet ittifakıyla yerel seçimde işbirliği yaptık. CHP’ye daha önce oy vermemiş kesimlerin oyunu aldık ve önemli belediyeleri kazandık. Bundan sonra da kendi içinde uzlaşmayı, birlik ve beraberliği, mutabakatı sağlayarak izlediğimiz stratejiyi toplumun diğer kesimlerine de yayarak devam ettirecek bir örgüt yapısı oluşturacağız. Arkadaşlarımız bu stratejiyi önümüzdeki dönemde daha dinamik bir şekilde toplumun bütün alanlarına yayacak. Bundan sonra CHP iktidarını örme sürecimiz başlayacak.” 

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Süper Kupa finalinde sahaya giren Youtuber için karar belli oldu
ABD ve Türk askerleri sınırda...
Erzincan’daki çatışmanın detayları ortaya çıktı! 70 metrelik halatla tırmanılıyor…
Kızı itirafçı oldu, her şeyi anlattı: Babam FETÖ’nün beyin takımındaydı