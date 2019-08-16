CHP’de gündem yeni muhalefet stratejisi

CHP’nin yeni muhalefet stratejisi hem yerel yönetimler, hem parti örgütü hem de Meclis üzerinden şekillenecek. Parti örgütü, bugüne kadar ulaşılmamış seçmen üzerinde yoğunlaşırken, Meclis’te diğer muhalefet partileri ile birlikte hareket etmeye hazırlanan CHP, yerel yönetimlerde de vatandaşın sorunlarını çözmeyi hedefleyen bir anlayışla hareket edecek.

CHP’nin yeni stratejisi ilk olarak Afyonkarahisar’da yapılan belediye başkanları toplantısında ele alındı. Ardından bugün Nevşehir’de başlayacak il başkanları kampında konuşulacak. Son olarak da eylül ayında yapılacak milletvekili toplantısında önümüzdeki dönemin muhalefet anlayışı şekillenecek. CHP’nin yeni muhalefet anlayışı örgüt, yerel yönetimler ve Meclis ayakları üzerinde yürüyecek.

MUHALEFETTE BİRLİK

CHP, millet ittifakı ile birlikte kazanılan başarının ardından yeni dönemde Meclis’te diğer partilerle birlikte hareket ederek güçlü bir muhalefete hazırlanıyor. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “TBMM’de iktidarın millete verdiği sözlerin yerine getirilmesi için hem Meclis Genel Kurulu’nda hem de dışarıda ciddi bir muhalefet anlayışı geliştireceğiz. Görülüyor ki, sadece CHP olarak değil ‘Ben bu iktidarın muhalefetiyim’ diyen her siyasi partinin Genel Kurul’da çok sağlam bir duruş sergilemesi gerekiyor. O yüzden önümüzdeki dönem MHP’nin de milli olmayan bu duruşa destek verişinin karşısında olacağız. MHP de bir an önce emperyalizmin çıkarlarına göre hareket eden iktidara destek vermekten vazgeçecek” dedi.

İKTİDARI ÖRME SÜRECİ

Önümüzdeki dönemde parti örgütü de aktif olacak. Örgüt, çalışmalarını bugüne kadar ulaşılamayan kesimler üzerinde yoğunlaştıracak. CHP’nin parti örgütü ve örgüt yönetimlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, yeni döneme ilişkin şunları söyledi: “Millet ittifakıyla yerel seçimde işbirliği yaptık. CHP’ye daha önce oy vermemiş kesimlerin oyunu aldık ve önemli belediyeleri kazandık. Bundan sonra da kendi içinde uzlaşmayı, birlik ve beraberliği, mutabakatı sağlayarak izlediğimiz stratejiyi toplumun diğer kesimlerine de yayarak devam ettirecek bir örgüt yapısı oluşturacağız. Arkadaşlarımız bu stratejiyi önümüzdeki dönemde daha dinamik bir şekilde toplumun bütün alanlarına yayacak. Bundan sonra CHP iktidarını örme sürecimiz başlayacak.”