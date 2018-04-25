CHP’de Gül sıkıntısı

Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Twitter’dan, “CHP’nin gündeminde Abdullah Gül gibi bir tartışma yoktur, kendisi adayımız da değildir. CHP’ye yönelik günlerdir algı operasyonu sürdürenlere duyurulur” açıklaması yaptı.

‘İTTİFAKI DİNAMİTLEME ÇABASI’

Parti Sözcüsü Bülent Tezcan da gazetecilere konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Herhangi bir isim konusunda rezervimiz yok. Ancak görüyorum ki bu ittifakın kurulmasını dinamitlemek isteyen bazı çabalar ve çalışmalar var. Muhtemelen sözü edilen haberlerin kaynağı da o çabaların özel girişimleri sonucu ortaya çıkmış olabilir. Çok geniş, farklı kesimleri bir araya getirecek bir büyük demokrasi buluşması arayışındayız. Reçete orada. Bu noktada bizi şuna zorlamaya çalışıyorlar, herhangi bir isim, aktör üzerinde husumet yaratacak bir dille bu süreci yürütmemizi istiyorlar. Biz bu tuzağa düşmeyeceğiz. CHP de aday çıkarabilme güç ve potansiyeline her siyasi partiden daha fazla muktedirdir.”

Tezcan, Muharrem İnce’nin paylaştığı mesajı ise “Biz hiçbir biçimde ittifak görüşmeleri sürerken isimlerin kamuoyu önünde tartışılmasını doğru bulmuyoruz. Partilinin, toplumun hassasiyetini biliyoruz. Üzerinde yetki taşıyan isimlerin kırk kere düşünüp bir kere konuşması gerektiğini de biliyoruz” diye eleştirdi.

‘GÜNDEMİMİZDE YOK OLMAYACAK DA’

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Abdullah Gül’le ilgili tartışmalara yanıt verdi. Özel’in sosyal medyadan paylaştığı tepkisi şöyle: “YETER... Bu kadar spekülasyon canımıza tak etti. Bütün amaç bizim içimizde bir tartışma yaratıp moralimizi düşürmek. CHP’nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı, şimdi de yok, olmayacak da.”

‘GÜL KURTULMA SEÇENEĞİMİZ OLAMAZ’

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Abdullah Gül’ün adaylığıyla ilgili Twitter’dan şu tepkiyi gösterdi: “Türkiye’nin huzuru, güvenliği, milletimizin ve çocuklarımızın geleceği için Tayyip Erdoğan’dan kurtulmak istiyoruz. Ancak atadığı bürokrat ve rektörler FETÖ’cü çıkan, görevdeyken hiçbir kanunu veto edememiş, görevden ayrılınca yanlışa yanlış diyememiş Tayyip Erdoğan’ın suç ortağı ve kardeşi Abdullah Gül bizim Tayyip Erdoğan’dan kurtulma tercihimiz, seçeneğimiz olamaz, olmamalıdır. Benim bu sürece ilişkin tek açıklamam budur, başka haber ve yorumları dikkate almayınız.”