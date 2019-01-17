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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
17.01.2019 - 18:48, Son Güncelleme:

CHP'de flaş gelişme... Kocaoğlu: Müracaat ettim

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CHP'de flaş gelişme... Kocaoğlu: Müracaat ettim

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Gelişmeler, yaşadığım olaylar dün sabah tekrar aday adayı olma kararı vermeme neden oldu. Aday adayı olarak müracaat ettim. Bütün aday adayı arkadaşlara başarılar diliyorum." dedi.

Kocaoğlu, "Gazimer ilçesi Aktepe-Emrez Mahalleleri'ndeki Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, daha önce Uzundere kentsel dönüşüm sürecinde çok başarılı olduklarını, bu projede de aynısını gerçekleştireceklerini belirtti.

Konuşmasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına ilişkin açıklamalarda bulunan Kocaoğlu, şunları söyledi:

"MÜRACAAT ETTİM"

"10 yıl belediye başkanlığı yeterli dedim. 10 yıl sonunda yapmak istemedim. 'Başka bir arkadaşımız bayrağı alsın, belediye başkanlığı siyasi meslek değildir' dedim. Sonra şartlar başka türlü gelişti. Rakip güçlü geldi. Bizim kaçmamız olmadı. 2014'te Binali Yıldırım Bey'le mecburen yarıştık. Bu sefer dedim ki '15 yıl oldu, 150 yıllık belediye tarihinde 15 yıl belediye başkanlığı yapan başka başkan yok. Bu bize nasip oldu. Biz bırakalım bir başka arkadaşımız
bu bayrağı alsın, ileriye götürsün' dedik. Ama gelişmeler, yaşadığım olaylar dün sabah tekrar aday adayı olma kararı vermeme neden oldu. Aday adayı olarak müracaat ettim. Bütün aday adayı arkadaşlara başarılar diliyorum."

Kim aday olursa olsun, partisine ve İzmirli hemşehrilerine çalışacağına işaret eden Kocaoğlu, "Ne İzmir’i ne partiyi bırakmak gibi düşüncem olmadığını ve namusumla şerefimle çalışacağımı taahhüt ediyorum." diye konuştu.

"SÖZ VERİYORUM"

Kocaoğlu, "Aday gösterirlerse bir 5 yıl daha geceli gündüzlü çalışacağıma söz veriyorum." dedi.

Toplantıya, Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Karaburun Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve hak sahipleri katıldı.

Akçay Caddesi ile İzmir Çevreyolu kesişiminde, yeni fuar alanının karşısında yer alan proje kapsamında 1 milyon 220 bin metrekarede, yaklaşık bin 836 yapı, 4 bin 966 bağımsız birimde 2 bin 820 hak sahibi bulunuyor. 

Son dakika: İzmirde sürpriz gelişme... Aziz Kocaoğlundan dikkat çeken sözler
Son dakika: İzmir'de sürpriz gelişme... Aziz Kocaoğlu'ndan dikkat çeken sözler
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