CHP'de disiplin süreci başladı... PM olağanüstü toplanıyor

Milliyet'ten Şevket Yaman'ın haberine göre, CHP PM, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzasıyla perşembe günü olağanüstü toplantıya çağrıldı.

PM toplantısının tek gündemi ise disiplin dosyalarını görüşmek olacak. CHP Tüzüğü'ne göre Parti Meclisi; kendi üyelerinin, Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin, büyükşehir belediye başkanlarının ve milletvekillerin "parti suçu" oluşturan eylemleri için disiplin süreci başlatabiliyor. PM toplantısında, 24 Haziran seçimlerinin ardından parti yönetimini sert sözlerle eleştiren ve Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağıran bazı isimler hakkında disiplin işlemi başlatılması bekleniyor. Bu çerçevede; CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi başlatma kararı alan Elazığ milletvekili Gürsel Erol, PM üyeleri; Erdal Aksünger, Necati Yılmaz ve Eren Erdem'in de arasında olduğu bazı isimlerin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk dosyalarının PM toplantısında görüşülmesi bekleniyor.

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