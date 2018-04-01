CHP'de disiplin harekâtı

Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan imzasıyla gönderilen genelgede, partililerden yurtdışında yapılacak etkinlik ve programları önceden bildirmeleri istendi.



CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi’nin imzasıyla gönderilen yazıda da bir yazının partinin kurumsal kimliğine ait olabilmesi için Genel Sekreterlik kaydından geçmesi ve genel evrak numarası olması gerektiği belirtildi. Hamzaçebi, “Bu şartları taşımayan yazılar, partinin kurumsal kimliğine ait olmayıp imzalayanların kişisel görüşlerini yansıtırlar” dedi.



Daha önce milletvekillerine CHP’nin Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ve Akif Hamzaçebi imzasıyla ‘Medya tutum belgesi’ ve ‘CHP Medya İletişim Yönergesi’ adlı iki metin gönderilmişti.