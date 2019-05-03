CHP’de ‘derman belediyeciliği’ anlatılacak
CHP, 31 Mart yerel seçimleriyle göreve başlayan tüm belediye başkanlarını bugün Ankara’da toplayacak.
Geçen hafta 11 büyükşehir belediye başkanını Ankara’da toplayarak 13 maddelik çalışma esaslarını açıklayan CHP’de bu kez 250 belediye başkanı, ‘Derman Belediyeciliği Buluşması’nda bir araya gelecek. Programda Mehmet Ali Çalışkan, “Seçmen Ne İstedi CHP Ne Dedi” başlığı altında CHP’nin yerel seçimlerden önce kullandığı dil ve bu dilin yapılacak çalışmalarda kullanılmasıyla ilgili bilgi verecek. Ardından Ateş İlyas Başsoy, “Biz Kazandık, Geçmişi ve Geleceği ile Derman Belediyeciliği” konusunda konuşacak. “Belediyelerde Önleyici Denetim/Mali ve Finansal Yapılanma” konusunda ise SPK uzmanları Metin Yüksel ile Yasemin Öney Cankuran, Maliye Bakanlığı uzmanları Alaattin Yalçın ve Hüseyin Soylu belediye başkanlarına bilgi verecek. Balıkesir milletvekili Ahmet Akın ise “Enerji Politikaları ve Enerji Kooperatifleri”ni anlatacak. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Amacımız hem başkanlarımızın tanışması hem de bu süreci nasıl yöneteceğimiz ile ilgili bilgi vermek” dedi.
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