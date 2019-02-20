CHP’de Buca gitti, Bucak kaldı
TÜRKİYE genelinde belediye başkanı ve meclis üyelikleri aday listeleri, dün il ve ilçe seçim kurullarına teslim edildi. CHP listelerinde son gün değişikleri yapılırken, İzmir’in Buca İlçesinde Suat Nezir yerine Erhan Kılıç aday gösterildi. Muhaliflerin değişmesini istediği Maltepe adayı Ali Kılıç ve Siverek adayı Fatih Mehmet Bucak yerini korudu.
Daha önce aday atanan büyükşehirlere bağlı bazı ilçelerde de adaylar geri çekildi. Buralarda işbirliği kapsamında yeni isimler atandı. Kocaeli’nin Dilovası ilçesi adayı Kemal Memiş, Konya’nın Yunak ilçesi adayı Muammer Diri, Trabzon’un Hayrat ilçesi adayı Ahmet Hasançebioğlu geri çekildi. İşbirliği kapsamında İstanbul’un 4, İzmir’in 2 ilçesini İYİ Parti’ye bırakan CHP, 25 ilçesi bulunan Ankara’da sadece 11 ilçede aday gösterdi. CHP daha önce Çorum’da Özgür Kılıç’ı aday göstermişti. Son dakika bu ismin geri çekildiği öğrenildi. CHP, Şişli Belediye Meclis üyesi aday listesinde oyuncu Levent Üzümcü ve eski vekil Selina Doğan’ın adı dikkat çekti.
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