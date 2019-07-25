CHP’de belediyelere beş yıllık yol haritası
Yerel seçimlerde 11 büyükşehir ile 250 il ve ilçe belediyesi kazanan CHP, belediye başkanlarıyla ilk önemli toplantısını yapıyor.
CHP, 25-27 Temmuz tarihleri arasında Afyonkarahisar’da yapacağı çalıştayda belediyelerin beş yıl boyunca izleyeceği yol haritasını ortaya koyacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılarak açılış konuşmasını yapacağı Yerel Yönetimler Çalıştayı’na CHP’li tüm il, ilçe belediye başkanlarının yanı sıra genel başkan yardımcıları da katılacak. Yerel yönetimlerin iktidara giden yolda önemli bir araç olduğuna ve 1989 yerel seçimlerinin ardından ikinci bir şans doğurduğuna inanan CHP yönetimi, önümüzdeki 5 yıl ‘örnek belediyecilik’ yapmak için program hazırlayacak. Kampta CHP belediyeciliğinin ilkeleri ortaya konacak ve bu ilkelerin nasıl uygulanacağına ilişkin yol haritaları belirlenecek. Çalıştay, çok sesli olacak ve belediye başkanları prensipleri tartışarak belirleyecek.
ARAMA TOPLANTISI YAPILACAK
Çalıştay’da ilk olarak ‘Arama Toplantısı’ yapılacak. Belediye başkanları bölgesel özellik ve nüfus sayısına göre 10’ar kişilik gruplara ayrılacak. Toplantıda farklı konuların tartışılacağı beş masa kurulacak. Birinci masa ilin veya ilçenin en önemli sorunları ile problem nereden kaynaklanıyor sorularına yanıt arayacak. İkinci masada ise CHP belediyesi nasıl olmalı ve CHP belediyeciliğinde neler yapılmamalı konuları tartışılacak. Üçüncü masa belediyelerin hayata geçirmek istediği projelerin önünde bulunan engelleri konuşurken dördüncü masa da belediye başkanı nasıl olmalı, neler yapmalı sorusuna yanıt arayacak. Beşinci masada da başarılı belediye başkanı olmak için Genel Merkez neler yapmalı konusu ele alınacak.
Bu toplantılarda tespit edilen sorunlara ikinci gün Ortak Akıl Atölyesi’nde çözüm aranacak. Yapılan tartışmalarla CHP belediyelerinin 5 yıllık programı belirlenecek.
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