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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN / ANKARA
25.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

CHP’de belediyelere beş yıllık yol haritası

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CHP’de belediyelere beş yıllık yol haritası

Yerel seçimlerde 11 büyükşehir ile 250 il ve ilçe belediyesi kazanan CHP, belediye başkanlarıyla ilk önemli toplantısını yapıyor.

CHP, 25-27 Temmuz tarihleri arasında Afyonkarahisar’da yapacağı çalıştayda belediyelerin beş yıl boyunca izleyeceği yol haritasını ortaya koyacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılarak açılış konuşmasını yapacağı Yerel Yönetimler Çalıştayı’na CHP’li tüm il, ilçe belediye başkanlarının yanı sıra genel başkan yardımcıları da katılacak. Yerel yönetimlerin iktidara giden yolda önemli bir araç olduğuna ve 1989 yerel seçimlerinin ardından ikinci bir şans doğurduğuna inanan CHP yönetimi, önümüzdeki 5 yıl ‘örnek belediyecilik’ yapmak için program hazırlayacak. Kampta CHP belediyeciliğinin ilkeleri ortaya konacak ve bu ilkelerin nasıl uygulanacağına ilişkin yol haritaları belirlenecek. Çalıştay, çok sesli olacak ve belediye başkanları prensipleri tartışarak belirleyecek.

ARAMA TOPLANTISI YAPILACAK

Çalıştay’da ilk olarak ‘Arama Toplantısı’ yapılacak. Belediye başkanları bölgesel özellik ve nüfus sayısına göre 10’ar kişilik gruplara ayrılacak. Toplantıda farklı konuların tartışılacağı beş masa kurulacak. Birinci masa ilin veya ilçenin en önemli sorunları ile problem nereden kaynaklanıyor sorularına yanıt arayacak. İkinci masada ise CHP belediyesi nasıl olmalı ve CHP belediyeciliğinde neler yapılmamalı konuları tartışılacak. Üçüncü masa belediyelerin hayata geçirmek istediği projelerin önünde bulunan engelleri konuşurken dördüncü masa da belediye başkanı nasıl olmalı, neler yapmalı sorusuna yanıt arayacak. Beşinci masada da başarılı belediye başkanı olmak için Genel Merkez neler yapmalı konusu ele alınacak.

Bu toplantılarda tespit edilen sorunlara ikinci gün Ortak Akıl Atölyesi’nde çözüm aranacak. Yapılan tartışmalarla CHP belediyelerinin 5 yıllık programı belirlenecek.

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