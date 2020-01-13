CHP’de ‘balıkçı’ itirazı

CHP’de 14 Aralık 2019 ile 27 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan ilçe kongreleri büyük oranda tamamlanırken, hareketlenen kulislerde, delege sayısı açısından ikinci sırada olan Ankara ön plana çıkmaya başladı. Ankara’da mevcut il başkanı Rıfkı Güvener’in bu görevini sürdürmek istediği biliniyor. Ancak Güvener’e rakip olarak Ali Hikmet Akıllı ve Umut Akdoğan gibi isimler de konuşuluyor.

KILIÇDAROĞLU’NA ZİYARET

Kulislere göre il başkanı Güvener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek, görevine devam etme talebini dile getirdi. Ardından Kılıçdaroğlu’nun, il başkanlığı yarışında tek adayın belirlenmesi için bir toplantı yapılması talebiyle Güvener’i destekleyen başka ziyaretçileri de oldu. Kılıçdaroğlu bu talepler karşısında “ağabey” formülünü devreye sokarak Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı görevlendirdi.

Bunun üzerine Yaşar, Ankara milletvekilleri, belediye başkanları, ilçe başkanları ve yöneticilerle partinin ileri gelenlerini, “Belediye çalışmaları ve yaklaşan il kongresi üzerine görüş alışverişinde bulunmak” amacıyla bu akşam bir balıkçı lokantasında toplantıya davet etti. Yaşar’ın davetlileri tek tek aradığı öğrenildi.

Ancak bu davet partide rahatsızlıklara neden oldu. Örgütün önemli bir kısmı ve bazı milletvekileri balıkçıda yapılacak bu yemeği doğru bulmadığını ifade ederken, tepkiler iki farklı noktada yoğunlaştı. Partililer Ankara’da il başkanının, balıkçıda değil, kongre salonunda delegelerin özgür iradeleriyle seçilmesi gerektiğini dile getirdi. Ayrıca örgütten sorumlu genel başkan yardımcısının toplantıya başkanlık yapmayacak olması da eleştirildi.

‘GİZLİ SAKLI DEĞİL’

Fethi Yaşar ise toplantıyı Kılıçdaroğlu’nun isteği üzerine düzenlediğini belirterek eleştirileri şöyle yanıtladı: “Gizli saklı bir toplantı değil. Gündemdeki konular ile Ankara il başkanlığı ve kongre konuşulacak. Sonuçları da Sayın Genel Başkan’a ileteceğim. ‘Dayanışma yemeği’ diyebiliriz. Sonuçta delege hür iradeyle kongrelerimizde karar veriyor. Genel Başkanın da çalışacağı mesai arkadaşı olduğu için Ankara il başkanı önemli. O da kendisiyle uyum içinde çalışacak birini düşünebilir.”