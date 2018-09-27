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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
27.09.2018 - 16:40, Son Güncelleme:

CHP'de aday adaylığı ücretleri belirlendi

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CHP'de aday adaylığı ücretleri belirlendi

Gelecek yıl mart ayında yapılacak yerel seçim için hazırlıklarını sürdüren CHP, aday adaylarından alınacak ücretleri belirledi. CHP MYK'de alınan karar doğrultusunda 1 Ekim'de başlayacak başvurularda büyükşehir belediye başkanlığı için aday adayından 10 bin, nüfusu 100 bin ve üzeri il ilçeler için 7 bin 500 lira alınacak. Aday adaylığı için başvuracak kadın ve genç adaylardan belirlenen rakamların yarısını talep eden CHP'de engelli, şehit yakınları ve gaziler ise herhangi bir ücret ödemeyecek.

Gelecek yıl mart ayında yapılacak yerel seçim için hazırlıklarını sürdüren CHP, aday adaylarından alınacak ücretleri belirledi. Büyükşehir belediye başkanlığı için aday adayı olacak kişi 10 bin lira ödeyecek.               

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yerel seçim hazırlıklarına hız veren CHP, son yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, aday adaylığı için gereken şartları ve ücretleri belirledi.               

Parti örgütlerine gönderilen genelgede, seçimlere etkin ve verimli bir şekilde hazırlanmak için YSK'nin yayınlayacağı seçim takviminin beklenmediği kaydedildi.   

Buna göre, CHP MYK tarafından 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel yönetimler seçiminde aday adayı olmak isteyenlerin  başvurularını 1-19 Ekim 2018 tarihlerinde yapabilecekleri bildirildi.               

Söz konusu genelgede, il ve ilçe başkanlıklarının bu tarihler arasında hafta içi ve hafta sonu açık bulundurulması, işlemlerin hızlı yürütülmesi için gerekli tedbirlerin alınması istendi.               

Yönetim kurulu üyelerine istifa zorunluluğu               

CHP seçim genelgesine göre, aday adayı olmak isteyen il, ilçe ve belde başkanları ile yönetim kurulu üyeleri 1-12 Ekim tarihlerinde 12 Ekim saat 17.00'ye kadar görevlerinden istifa etmek zorunda.               

Milletvekilleri, belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri ve muhtarların ise adaylık için istifa etmeleri zorunlu değil.               

Aday adayı olacak veya aday gösterilecek kamu görevlileri ile bu şartlara tabi olmayanlar için ise bu genelge hükümleri uygulanmayacak.               

En yüksek 10 bin, en düşük 250 lira               

CHP MYK'de alınan karar doğrultusunda 1 Ekim'de başlayacak başvurularda büyükşehir belediye başkanlığı için aday adayından 10 bin, nüfusu 100 bin ve üzeri il ilçeler için 7 bin 500, nüfusu 50-100 bin arasındaki belediye başkanlığı için 5 bin lira alınacak.               

Nüfusu 15-50 bin olan il, ilçe ve belde belediye başkanlığı için 3 bin, nüfusu 15 binin altındakiler için bin 500, nüfusu 100 binin üzerindeki ilçelerde belediye meclisi ve il genel meclisi üyeliği için ise 3 bin 500 lira ücret talep edilecek.               

Nüfusu 50-100 bin arasındaki ilçelerde belediye meclisi ve il genel meclisi üyelikleri için 2 bin, 15-50 bin arasındaki yerlerde bin, nüfusu 15 binin altındaki yerlerde ise 250 lira alınacak.               

Nüfusu 15-50 bin olan beldelerde belediye meclis üyeliği için 500 lira talep eden CHP, nüfusu 15 binin altındaki beldelerde belediye meclis üyeliği için de 250 lira ödenti alacak.               

CHP, aday adaylığı için başvuracak kadın ve genç adaylardan belirlenen rakamların yarısını talep ederken engelli, şehit yakınları ve gaziler ise herhangi bir ücret ödemeyecek.                

Bunun yanı sıra aday adayları ayrıca belediye başkanlığı için 250, meclis üyelikleri için de 100 lira dosya ücreti verecek.             

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