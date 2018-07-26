CHP’de 59 il başkanı ve 129 vekilden birlik çağrısı

CHP’de kurultay tartışmalarının başlamasının ardından dün en hareketli gün yaşandı. 59 il başkanı Ankara’da bir araya gelerek kurultay girişimine karşı ortak tavırlarını açıkladı. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

TAVRIMIZI ORTAYA KOYDUK

“Biz Ankara’ya il başkanları olarak tarafımızı değil tavrımızı belirtmeye, tavrımızı koymaya geldik. İl başkanları olarak kamuoyunda bir skor yarışmasına dönen, kötü yönetilen ve yürütülen sürece ortak olmama adına ifade edildiği gibi skor vermek üzere gelmedik. İl başkanları örgütün her zaman sözüne ses veren kişilerdir ve il başkanları olarak ‘Nasıl söz söyler’ diyenlere şu cümleyi kurayım, bir yerde, bir ilde örgüt adına söz söylenecekse eğer bunu söyleyecek kişi ne belediye başkanı ne milletvekili ne PM üyesi, örgütü temsil edecekse il başkanı eder.” Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener’in okuduğu ortak bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Kamuoyu önünde, sosyal medya ve basın açıklamaları ile yürütülen olağanüstü kurultay için başlatılan imza süreci partimize zarar vermektedir. CHP il başkanları olarak kurultay tartışmalarının imza skoruna dönüştürülerek kamuoyu önünde yapılmasını doğru bulmuyoruz. Kurultay talebi demokratik bir hak olmakla birlikte, seçim öncesi ve seçim sürecinde partimize kapalı olan medya mecraları, parti içi tartışmaları ekranlara taşımakta, tek adam yönetimi ve yandaşları, parti içerisindeki bu tartışmaları ellerini ovuşturarak zevkle ve keyifle izlemektedir. Bu durum iktidarın CHP’ye dönük yürütmekte olduğu algı operasyonunun boyutunu açıkça göstermektedir. 24 Haziran seçimleri sonrasında daha seçim sonuçları analiz edilmeden, tartışılmadan, değerlendirilmeden bir olağanüstü kurultay çağrısı yapılması ve bu çalışmanın sosyal medya, basın ve kamuoyu üzerinden sürdürülmesi doğru değildir. İhtiyacımız olan olağanüstü kurultaydan ziyade birlik, beraberlik ve sorumluluk içinde bu karanlık süreçten çıkabilmemizdir.”

Fotoğraf: Mert Gökhan KOÇ / ANKARA

TARTIŞMAYI SONLANDIRIN

İl başkanlarının ardından bu kez Meclis Grubu’nu oluşturan milletvekillerinden açıklama geldi. CHP’li 144 milletvekilinden 129’unun imzaladığı TBMM’de yapılan ortak açıklamada şöyle denildi: “Yaklaşan yerel seçimler öncesinde başarıya ulaşmanın birlik ve beraberlik içinde zaman kaybetmeden çalışmalara başlamak olduğu bilinci ile bu gün kurultay tartışmalarına odaklanmanın ve ülkenin gerçek gündeminden uzaklaşmanın doğru olmadığı kanaatindeyiz. Geldiğimiz süreçte kurultay toplanmasına yönelik imza sayıları üzerinden bir algı yaratmanın ve bu tartışmayı devam ettirmenin partimize ve ülkemizin aydınlık geleceğine zarar verdiği aşikârdır. Bu gün il başkanlarımız tarafından yapılan açıklamaya ve sağduyu çağrısına iştirak ettiğimizi ve kurultay tartışmalarının sayı boyutundan çıkarılarak sonlandırılması gerektiğini düşünüyoruz.”

DEĞİŞİM ÇOK YAKINDA

CHP’de il başkanları ve vekillerin açıklamaları muhalifleri hareketlendirdi. Muharrem İnce, sessizliğini bozdu ve sosyal medya hesabından sert bir mesaj paylaştı. İnce, “Partimdeki gelişmeleri ibretle ve üzülerek izliyorum. Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor. Her şeye rağmen umut galip gelecek, değişim çok yakında. 16 yıl milletvekilliği, 4 yıl grup başkanvekilliği yaptım. Parti içi yarışlarda milletvekillerinin hangi koşullarda açıklama yaptığını çok iyi bilirim. Kimse üzülmesin, o arkadaşlarımın da genel başkanı olacağım” dedi. İmza girişiminin sözcülerinden Yaşar Tüzün ise sosyal medyada “Örgütümüze, halkımıza sormadan yapılan açıklama panikle yapılmıştır” mesajı paylaştı.

PARTİMİZE SAHİP ÇIKTINIZ

İL başkanları CHP Genel Merkez’inde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Basına kapalı toplantıda Kılıçdaroğlu şöyle dedi: “Siz yaptığınız açıklama ile herhangi birisini desteklemediniz. Sadece partimize sahip çıktınız. Bu, bizim kültürümüzde, geleneğimizde var. Size teşekkür ediyorum. Şu anda yapmamız gereken yerel seçimlere hazırlanmak olmalıydı. Yerel Yönetimler Strateji Belgesi’ni belirleyerek çalışmalara başlayacaktık. Ama imza girişimi olunca durdurduk. Adaylarınızı getirin ve çalışmaya başlayalım. Yapılan değişim partiyi büyütüyorsa, yeni kesimlere ulaştırıyorsa gerçek değişim odur. Seçim sürecinde demokrasi üzerine siyaset yaptık ve ittifaklarımızı demokrasi için kurduk. Adım attık, yol aldık ama bu ittifaklar daha da genişletilmeli ve güçlendirilmeli.”