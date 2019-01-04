CHP'de 102 başkan adayı daha belli oldu... .Bir şehirde sürpriz değişiklik
CHP, Bursa ve Mersin'in de aralarında bulunduğu 102 belediye başkanını daha açıkladı.
CHP'de, MYK'nın ardından Parti Meclisi toplandı ve CHP'de 531 adayın ardından 102 aday daha belirlendi. Belirlenen şehirler arasında 4 büyükşehir de yer alıyor.
Bursa'da Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey aday gösterildi. Mersin'de kulislerde eski milletvekili Serdal Kuyucu'nun ismi geçiyordu fakat bugün MYK'da sürpriz bir değişiklik yapıldı. Mersin'de eski milletvekillerinden Vahap Seçer aday gösterildi.
Kahramanmaraş'ta milletvekili Ali Öztunç, Van'da Nurettin Beyaz, Iğdır'da Sözen Sayar aday gösterilen isimler arasında bulunuyor.
Gözler İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayında. İzmir ve İstanbul ilçeleri belediye başkan adaylarının Ocak ayı içerisinde yapılacak Parti Meclisi toplantısıyla belirlenmesi bekleniyor. (TRT Haber)
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