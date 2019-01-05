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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

CHP’de 102 aday daha belirlendi... ‘Kavgaya değil hizmete hazırlıyoruz’

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
CHP’de 102 aday daha belirlendi... ‘Kavgaya değil hizmete hazırlıyoruz’

CHP’nin, mart ayında yapılacak yerel seçimler için açıkladığı aday sayısı 632’ye çıktı. Beşinci grup adayların belirlendiği Parti Meclisi (PM) öncesinde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında Mersin Büyükşehir adayı son dakikada değişerek Vahap Seçer’in aday olması kararlaştırıldı. CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “CHP olarak adaylarımızı demokratik yollarla çıkartıyor, kararlarımızı ortak akılla alıyoruz. Biz adaylarımızı kavgaya değil hizmete hazırlıyoruz” dedi.

CHP’de dün yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantılarında mart ayında yapılacak yerel seçimlerde yarışa girecek 102 aday daha belirlendi. PM’de oylanarak kabul edilen listeye göre 4 büyükşehir belediye başkan adayı daha belirlenirken, CHP’nin açıklanan büyükşehir belediye başkan adayı sayısı 15 oldu. 4 il belediye başkan adayı daha belirlendi. Açıklanan toplam il sayısı 28 olurken, 62 ilçe, 32 belde belediye başkan adayı daha belirlendi. Son PM’de atanan adaylarla toplam 632 il, ilçe ve belde adayını açıklamış oldu. Yeni açıklanan 10 ilçe ve beldede mevcut adaylarla devam kararı alınırken, 7 CHP’li belediyede yeni adaylar gösterildi.

MERSİN SON DAKİKA DEĞİŞTİ

CHP’de rekabetin en güçlü olduğu büyükşehirlerden birisi Mersin’di. Mersin’de daha önce Serdal Kuyucuoğlu’nun adaylığı MYK’da gündeme gelmiş ancan sonradan PM’ye sunulmamıştı. MYK’ya dün sunulan listede yine Mersin adayı olarak Kuyucuoğlu’nun ismi yer aldı. Edinilen bilgiye göre, MYK’da yapılan müzakereler sonucu isim değişerek PM’ye Vahap Seçer’in ismi sunuldu. PM’nin de destek verdiği Seçer, CHP’nin Mersin Büyükşehir adayı oldu.

MARAŞ’A VEKİL ADAY

CHP’nin milletvekili aday sayısı da 3 oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sadece kritik olan ve milletvekilleriyle seçilebilecek yerlerde milletvekillerini aday göstereceğini duyurmuştu. CHP Kahramaraş Milletvekili Ali Öztunç, MYK’nın ardından PM üyelerinin de oyuyla aday oldu.

BURSA DA AÇIKLANDI

PM’de, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey oldu. Bozbey’in aday olacağı daha önceden kulislere yansımıştı. Bozbey’in yerine de Nilüfer ilçesi adayı Turgay Erdem oldu. CHP’nin Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muradiye İlçe Başkanı Nurettin Beyaz oldu. CHP, İYİ Parti ile işbirliği kapsamında 10 büyükşehirde aday çıkarmayacak. Buna göre CHP bundan sonra İzmir, Şanlıurfa, Erzurum, Ordu ve Diyarbakır adaylarını açıklayacak. PM onayına sunulan listede Bayburt’ta Kağan Eraslan, Kütahya’da Eyüp Kahveci, Bitlis’te Burhan Küsem ve Iğdır’da Sözen Sayan aday oldu.

‘KARARLAR ORTAK AKILLA’

CHP’nin Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Adayı Seyit Torun, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “AK Parti şehir müdürü adayı belirliyor. Seçmenlerin, kendilerinin istediği zaman görevden alabileceği isimlere onay vermelerini istiyor. Bu sadece adaya değil seçmene de hakarettir. Biz adaylarımızla hem AK Parti hem de seçmenin aşağılanan haysiyetini tamir etmeye geliyoruz. AK Parti kavga çıkartarak, ortalığı karıştırarak gerçekleri saklamaya çalışıyor. Duyulmasını istemediği ses bizim değil milletin refah, demokrasi, adalet isteyen sesi. Biz CHP olarak adaylarımızı demokratik yollarla çıkartıyor, kararlarımızı ortak akılla  alıyoruz. Biz adaylarımızı kavgaya değil hizmete hazırlıyoruz.” 

BALIKESİR İYİ PARTİ’YE

- CHP’nin ilk açıklanan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın olmuştu. Ancak Akın daha sonra Balıkesir’de İYİ Parti’yi destekleme kararı alınması nedeniyle dün yapılan PM toplantısında oylanarak geri çekildi. Akın yazılı açıklamada, “Parti Meclisimizin aldığı kararla açıklanan adaylığım, resmi olarak devam ettiği için bugüne kadar açıklama yapmadım. Bugün (dün), yine PM kararıyla adaylığım geri çekildi. Milletimiz için hayırlı olsun. Benden fedakârlık yapmam isteniyorsa ülkem için, milletim için, vatanım için gözümü kırpmadan fedakârlık yapacağımdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Adaylık benim kişisel meselem olamaz. Meselemiz memleket meselesidir” dedi.

 

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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