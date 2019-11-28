CHP yeniden ‘Bildirici’ dedi
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, “tarafsızlığını yitirdiği” gerekçesiyle üyelerinin oy çokluğuyla Faruk Bildirici’nin Üst Kurul üyeliğini düşürmüştü.
Bildirici, karar hakkında yürütmenin durdurulması ve iptal talebiyle idare mahkemesine başvurdu. Yargı süreci devam ederken Meclis Genel Kurulu’nda boşalan üyelik için yeniden seçim yapılması gündeme geldi. CHP yönetimi, Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun kararıyla bu üyeliğe yeniden Bildirici’yi aday gösterdi. Mevzuat gereği Üst Kurul üyeliği için iki katı aday arasından seçim yapılıyor. CHP yönetimi, ikinci aday olarak grup danışmanlarından Şafak Akça’nın adını bildirdi. Meclis’te partiler, siyasi teamül gereği, kontenjan sahibi partinin işaret ettiği adayın seçilmesini sağlıyor.◊ ANKARA
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