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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
Haber Giriş: 13.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

CHP ve İYİ Parti’den Mahir Ünal’a destek

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CHP ve İYİ Parti’den Mahir Ünal’a destek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal’ın, Barış Pınarı harekâtı nedeniyle Türkiye aleyhtarı uluslararası ve sosyal medyadaki kara propagandaya karşı açıklamalarına CHP ve İYİ Parti’den destek geldi. Mahir Ünal, “Kahraman ordumuz bu mücadeleyi verirken sosyal medyada da birileri psikolojik harp teknikleri ile Türkiye’nin içine dönük bir propaganda yürütmektedir. Bir vatandaş olarak, hangi siyasi görüşten olursak olalım, tüm vatanseverleri Türkiye Cumhuriyeti ortak paydasında sosyal medyada yürütülen bu küresel propaganda ile mücadeleye davet ediyorum” açıklamasını yapmıştı.

‘AL BAYRAĞIN PARTİSİ’NE DAVET

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu kara propagandalara karşı, “ABD Başkanı Trump’ın bir tarih danışmanına ihtiyacı vardır. Biz yüzyıllardır Kürtlerle savaşmıyoruz. Biz, Kürtlerimizle birlikte yüz yıllardır zulme karşı savaşıyoruz. ‘Türkler yüz yıllardır Kürtlerle savaşıyorlar’ cümlelerinin cahillikten kaynaklanan tarafları olmakla beraber, bu bölgede hesaplanan büyük çatışma eşiğinin başlığı olduğunu görüyoruz. Mehmetçik sınır dışında operasyondayken, parti, ittifak vs. yoktur. Gündelik siyasette sesler biraz kısılır. Bütün vatandaşlarımızı, “Al Bayrağın Partisi”ne davet ediyoruz” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da Twitter hesabından “Biz içerde bazen müzakere bazen çok sert münakaşa yaparız ama Türkiyemize dışarıdan yapılan her türlü müdahale tehdit ve hadsizliğe karşı gereken cevabı vermesini biliriz. Biz Türkiyeyiz hiç bir emperyal güce pabuç bırakmayacak birikime sahibiz” açıklaması yaptı. 

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