CHP ve İYİ Parti’den Mahir Ünal’a destek
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal’ın, Barış Pınarı harekâtı nedeniyle Türkiye aleyhtarı uluslararası ve sosyal medyadaki kara propagandaya karşı açıklamalarına CHP ve İYİ Parti’den destek geldi. Mahir Ünal, “Kahraman ordumuz bu mücadeleyi verirken sosyal medyada da birileri psikolojik harp teknikleri ile Türkiye’nin içine dönük bir propaganda yürütmektedir. Bir vatandaş olarak, hangi siyasi görüşten olursak olalım, tüm vatanseverleri Türkiye Cumhuriyeti ortak paydasında sosyal medyada yürütülen bu küresel propaganda ile mücadeleye davet ediyorum” açıklamasını yapmıştı.
‘AL BAYRAĞIN PARTİSİ’NE DAVET
İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu kara propagandalara karşı, “ABD Başkanı Trump’ın bir tarih danışmanına ihtiyacı vardır. Biz yüzyıllardır Kürtlerle savaşmıyoruz. Biz, Kürtlerimizle birlikte yüz yıllardır zulme karşı savaşıyoruz. ‘Türkler yüz yıllardır Kürtlerle savaşıyorlar’ cümlelerinin cahillikten kaynaklanan tarafları olmakla beraber, bu bölgede hesaplanan büyük çatışma eşiğinin başlığı olduğunu görüyoruz. Mehmetçik sınır dışında operasyondayken, parti, ittifak vs. yoktur. Gündelik siyasette sesler biraz kısılır. Bütün vatandaşlarımızı, “Al Bayrağın Partisi”ne davet ediyoruz” dedi.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da Twitter hesabından “Biz içerde bazen müzakere bazen çok sert münakaşa yaparız ama Türkiyemize dışarıdan yapılan her türlü müdahale tehdit ve hadsizliğe karşı gereken cevabı vermesini biliriz. Biz Türkiyeyiz hiç bir emperyal güce pabuç bırakmayacak birikime sahibiz” açıklaması yaptı.
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