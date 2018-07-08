CHP ve İYİ Parti grup yönetimleri belli oldu

TBMM Genel Kurulu'nda dün gerçekleştirilen yemin töreninin ardından CHP TBMM Grubu, 27. Yasama Dönemi'nin ilk toplantısını basına kapalı yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan toplantıda, grup ve Meclis yönetimi seçimi gerçekleştirildi. TBMM Başkanlık Divanı'nda CHP'ye düşen TBMM Başkanvekilliği için yapılan seçime, Ankara Milletvekili Levent Gök tek aday olarak girdi. Gök, kullanılan oyların 119'unu alarak CHP'nin TBMM Başkanvekili adayı oldu. Geçen dönemki grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç kullanılan 136 oyun 131'ini alarak yeniden bu göreve getirildi.



İYİ Parti'de ise TBMM Grup Toplantısı, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında toplandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplantı basına kapatıldı. Toplantıda, İYİ Parti Grup Başkanlığına İstanbul Milletvekili Abdul Ahat Andican, grup başkanvekilliklerine de Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ile İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu seçildi. İYİ Parti'nin Meclis Başkanı adayının ise İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu olduğu öğrenildi.

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