CHP ve İYİ parti anlaştı... İstanbul, Ankara ve İzmir...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener CHP Genel Merkezi'nde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile saat 20.00'de bir araya gelecek. Görüşme öncesi CHP ve İYİ Parti'nin uzlaşıya vardığı öğrenildi. Gelen ilk bilgilere göre İstanbul Ankara ve İzmir'de CHP adayı desteklenecek. Denizli, Balıkesir Trabzon, Samsun ve Erzurum ise İYİ Parti'de olacak.
İyi parti CHP’den Mersin’de aday gösterilmemesini de istedi. Daha önce Mersin’de her iki partinin de aday çıkarılmasına karar verilmişti. Mersin’de ilgili son kararı Kılıçdaroğlu - Akşener’le yapacağı görüşmede bildirecek
Balıkesir’de ise İYİ Parti’nin adayının desteklenmesi kararı sonrası CHP, Balıkesir’de Ahmet Akın’ın adaylığını geri çekecek.
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