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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
26.02.2019 - 17:25, Son Güncelleme:

CHP ve İYİ Parti 3 ilde ortak miting yapacak

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CHP ve İYİ Parti 3 ilde ortak miting yapacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi öncesinde yapacağı miting sayısını 32'ye çıkardı. Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Denizli, Aydın ve Balıkesir'de ortak miting yapacak. CHP, İstanbul, Ankara, Bursa, Mersin, Hatay ve Adana'da birden fazla miting ve toplantı gerçekleştirecek.

Kılıçdaroğlu'nun 31 Mart'taki seçimler öncesinde yapacağı miting ve toplantıları organize etmek üzere, Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın başkanlığında bir süredir yapılan çalışmalar tamamlandı.

Bu kapsamda Kemal Kılıçdaroğlu, seçime kadar 26 ilde toplam 32 miting gerçekleştirecek.

Mitinglerin 7'si İstanbul'da, 4'ü Ankara'da, 3'ü Bursa, Mersin ve Hatay'da, 2'si ise Adana'da yapılacak. Belirlenen diğer illerde ise Kılıçdaroğlu 1'er miting yapacak.

Mitinglerine yarın Batman'dan başlayacak Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Şubat'ta Bursa'da, 1 Mart'ta Mersin'de, 2 Mart'ta Muğla'da ve 3 Mart'ta da Ankara'da vatandaşlarla bir araya gelecek.

Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile de ortak 3 miting yapacak. Bu kapsamda, 6 Mart'ta Denizli, 7 Mart'ta Aydın, 17 Mart'ta ise Balıkesir'de iki lider vatandaşlara hitap edecek.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Karadeniz Bölgesi'nde ise Artvin, Ordu ve Giresun'da düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.

Planlamanın, salon toplantıları, mahalle ve ilçe mitingleri şeklinde yapıldığı, Kılıçdaroğlu'nun gittiği şehirlerde mitinglerin yanı sıra ev ve iş yerleri ziyaretleri de yapacağı öğrenildi.

Mersin'e özel önem

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İYİ Parti'nin büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri için aday gösteremediği Mersin'e miting programında özel bir yer verildiği belirtildi.

Bu çerçevede 1 Mart'ta Mersin'de olması beklenen Kılıçdaroğlu, 7 ve 16 Mart'ta da Mersinlilerle buluşacak. Gelişmelere göre, Kılıçdaroğlu ve Akşener'in Mersin için de ortak bir miting planlaması yapılacak.

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