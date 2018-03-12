CHP tüzüğüne ‘ittifak’ ayarı

DÖRT YÖNTEMDEN BİRİ

CHP’nin 9-10 Mart’taki 19’uncu Olağanüstü Kurultayı’nda yapılan tüzük değişikliği parti yönetimi ve örgütlerini memnun etti. Yeni tüzüğe göre CHP, cumhurbaşkanı adayını, “seçmen yoklaması, ön seçim, aday yoklaması ya da merkez yoklaması” yöntemlerinden biriyle belirleyecek. Seçmen yoklamasının adayların adları üzerinden anket yöntemiyle yapılabileceği belirtildi. Ön seçim halinde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayları tüm üyelerin tercihine sunulacak. Aday yoklamasında ise hâkim gözetiminde resmi bir ön seçim olmamakla birlikte parti üyelerinin adaylarla ilgili eğilimini belirlemek üzere sandıklar kurulacak. CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, bu yöntemlerden hangisinin uygulanacağına yakın zamanda değil, seçim sürecinde karar vereceklerini vurguladı.

10 İMZA MAKUL

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “Yapılan değişiklikle artık CHP tüzüğünün daha demokratik olduğu söylenebilir. Bunun en somut örneği eski tüzüğe göre genel başkanlığa adaylık için delegelerin yüzde 10’unun imzası gerekirken artık yüzde 5 imza ile aday olunabilecek. PM üyeliği için 10 imza makul bir oran. Milletvekili adaylarının belirlenmesinde hangi seçim çevresinde hangi yöntemin kullanılacağına örgütlerin de görüşünü alarak PM karar verecek” dedi.

KOTASIZ LİSTENİN İKİ ŞARTI

Milletvekili adaylarının belirlenmesinde ‘yüzde 85 ön seçim’ şartı korundu, ancak buna iki istisna getirildi. Seçimlere bir yıl kala erken seçim kararı alınması halinde bu şart aranmayacak. PM, başka bir partiyle ittifak yapılması halinde yüzde 15 kotaya bağlı olmadan milletvekili aday listesini oluşturabilecek. Böylece, CHP’nin başka bir partiyle seçim ittifakına girmesi halinde PM kararıyla ön seçim askıya alınabilecek. Gençlik kotasının yüzde 10’dan 20’ye çıkarıldığı tüzükte, gençlik kollarına üyelik için yaş üst sınırı 30 olarak korundu. Parti genel sekterliğinin görev alanı da daraltıldı.