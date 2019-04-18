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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
18.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

CHP: Tebrik edin

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CHP: Tebrik edin

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’da 13 bin 729 oy farkla seçimi kazandığını belirterek, “Artık tebrik edin ve Türkiye normalleşsin” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, dün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un Ankara’daki basın toplantısında dile getirdiği iddialara İstanbul’dan cevap verdi. Muharrem Erkek, basın toplantısında özetle şunları söyledi:

YSK ONAYSIZ KÜTÜK DEĞİŞİKLİĞİ OLMAZ

“Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü YSK’ya bağlıdır. Seçmen kütükleri her seçimde YSK’nın namusu olur. Seçmen kütüklerinde hiçbir değişiklik YSK onayı olmadan yapılamaz. YSK İçişleri Bakanlığı’ndan aldığı verilerle seçmen kütüklerini oluşturur. Yine Adalet Bakanlığı’ndan tutuklu ve hükümlülerle ilgili seçmen kütüklerini oluşturur. Bir de er ve erbaşlarla ilgili Milli Savunma Bakanlığı’ndan.

AK Parti’nin itiraz dilekçesine baktığımızda, YSK’yı, İçişleri Bakanlığı’nı ve Adalet Bakanlığı’nı açıkça itham ettiğini görüyoruz. Seçim listelerinde usulsüzlük varsa bunun kamu gücü olmadan yapılması mümkün değil. O zaman sorumlular kim? Seçmen kütüklerini CHP oluşturmuyor.
23 bin 165 kişinin karşısına oy kullanamaz şerhi konulmuş. 1229 ölü seçmen var. 25 Mart- 31 Mart arasında İstanbul’da 1229 kişinin vefat etmiş olması muhtemel. Sandık kurulu ve başkanlarının memur üyelerini de biz belirlemiyoruz. Kanunda değişikliği kendileri yaptılar. Bizim itirazlarımıza rağmen Meclis’ten geçirdiler. İlçe seçim kurulu başkanı yargıçları da suçluyorlar.
Siyasi partilerin itiraz hakkı var. Niye bu itirazlarınızı yapmadınız? Seçmen listelerine, sandık kuruluna itiraz etmiyorsunuz, takvim içerisinde seçim bittikten sonra gündeme getiriyorsunuz.

Düzeltilen maddi hatalar her seçimde olur. Düzeltilen maddi hataları bile belge olarak sundular.

NEDEN BAKSIN YSK SONUCA ETKİLİ DEĞİL

Kanunsuzluk nasıl olur?. Seçimin sonucu etkileyecek hallere bakar YSK. İstanbul’da fark ne kadar? 14 bin. 14 bin 1 kısıtlının oy kullanması lazım iptal için. Neden baksın YSK? Sonuca etkili değil. ‘KHK ile ihraç edilenler seçmen olamazlar’ diyor. Çok vahim bir açıklama. Bu mahkeme kararıyla kısıtlı olanları kapsar.
Bir zihinsel engelli oy kullanabilir, hakkında mahkeme kararı yoksa. Siz Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK) ihraç edilenlerin seçme hakkını nasıl alırsınız mahkeme kararı olmadan? Cezaevi seçmen listeleri siyasi partilere verilmez. Biz sadece hangi cezaevinde ne kadar oy kullanır onu biliriz. AK parti bu listeleri nasıl aldı?

YSK başkanı kesinlikle sahte, mükerrer seçmen yok demişti. Olamaz da zaten. Sistem buna müsait değil. Herkesin bir TC kimlik numarası var. Bir kişi iki yerde görünemez. Olursa bunu sistem derhal görüyor.” 

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