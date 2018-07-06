CHP Sözcüsü Tezcan’dan Muharrem İnce yorumu

CHP'de 24 Haziran seçimleri sonrası başlayan kurultay tartışmaları siyaset gündeminin ilk sıralarına yerleşirken NTV canlı yayınına katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, gündeme ilişkin soruları yanıtladı

Tezcan'ın açıklamalarından satırbaşları:



İNCE VE CHP'NİN OYLARI

Sayın Muharrem İnce partiyle yarışmadı, Erdoğan ile yarıştı. Kurultay isteyenler bunu argüman olarak öne sürmeye çalışıyorlar. Bunu söylemek, kampanya süresi boyunca partiyle yarıştığını düşünmek demektir. Hem İnce'ye hem ize haksızlık. Başarı da başarısızlık da ortaktır. Kampanya bütündür, bu işe böyle bakmak gerekir.

Bir dahaki kurultayda başka aday çıkabilir. Ancak şu an yapılacak şey, bundan sonraki süreçte de böyle yürünmelidir. Bir özel gerginlik yok. Farklı iddialar var. Birisi diyor ki biz daha iyi yöneteceğiz diyor. Sayın İnce yemekteki görüşmedeki teklifini söyledi. Bunlar bir iddia. Bu iddiaların böyle tamir edilmez gerginlik gibi görmek doğru değil. Bu süreç kurultay talebi döneminde sürer. O talep sonuçlanınca, sonuçlanmayınca biter.

İNCE 'BENDEN KURULTAY DUYMAYACAKSINIZ' DEMİŞTİ

Kamuoyunun ve parti tabanının takdirine bırakıyorum. Bence uygun olmamıştır. Partimizin içinde uzun süre emek vermiş arkadaşımızı hedef tahtasına koymak da uygun olmaz. O öyle, biz böyle düşünüyoruz. Parti kendi dinamikleri içinde bunu çözecektir. Uzun süreli bir krize, kaosa yol açmaz. Kaos hiç olmaz zaten.

‘İMZA TOPLANIRSA KURULTAY OLUR YOKSA MESELE BİTER’



Bunlar geçer. Özel bir gerginlik yok. Bu kurultay talebi döneminde süren talep sonuçlanmayınca ya da sonuçlanınca biter. İmza toplanırsa kurultay olur toplanmazsa bu mesele biter. 1990'da partiye üye oldum o zamandan beri biz seçimi değerlendirmeyi parti için iktidar arayışı üzerinden yapma alışkanlığımız var. Kurultay istedim demiyor ama örgüt gereğini yapar diyor. Bence uygun olmamıştır.

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