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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
28.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

CHP Sözcüsü Öztrak: İnce’nin gelmesi doğaldır

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CHP Sözcüsü Öztrak: İnce’nin gelmesi doğaldır

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP’li bir siyasetçinin Beştepe’ye giderek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la gizlice görüştüğüne yönelik tartışmaları değerlendirirken, “Kimsenin CHP üzerinden Türkiye’nin gündemini karartmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

CHP’li Öztrak, Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Lale Karabıyık ile Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Gazetecilerin, “Muharrem İnce Hürriyet’e yazdığı yazıda ‘Benim açımdan konu kapanmıştır. Asıl komplo Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na kuruldu’ ifadesi kullandı. Bu konuyu ortaya atanlarla ilgili hukuki bir süreç başlatılacak mı?” sorusuna Öztrak, “Bu komplo CHP’ye ve CHP Genel Başkanı’na dönüktür. Bunda en ufak bir tereddütümüz yok. Bunu 2 gün önce söyledik ve ‘Biz artık vatandaşımızın gerçek gündemine dönüyoruz’ dedik. Vatandaşın gerçek gündemini işsizlik, yoksulluk, artan vergi yükü, ekonomideki durgunluk oluşturuyor. CHP bunlarla ilgilenecek ve komployla ilgili hukuk düzeni içinde gerekenleri yapacak” yanıtını verdi.

Öztrak, Muharrem İnce’nin CHP Genel Merkezi’nde Kılıçdaroğlu ile görüşeceği yönündeki iddiayı yanıtlarken de, “Bu, bugünün gündemi değil. Sayın İnce partimizin bir üyesidir, bu parti kendisini cumhurbaşkanı adayı yapmıştır, dolayısıyla İnce’nin CHP’ye gelmesi olağandır. Olağan olmayan gelmemesidir. Gelir de gider de her zaman” dedi.

Öztrak, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin “Kılıçdaroğlu bir projeyle geldi ve bir projeyle gidecek” sözlerini ise “Sayın Kılıçdaroğlu herhangi bir projeyle gelmemiştir. CHP’ye kimse herhangi bir projeyi dayatamaz. CHP, vesayet altında bir parti değildir” diye yanıtladı.

ALTAY: O KONU KAPANDI

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, gazetecilerin, Muharrem İnce’nin ilk yaptığı açıklamada önce kendisinin, sonraki açıklamasında da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun hedef olduğunu söylediğini anımsatması üzerine, “O konu kapandı. Yeni konularımız var. Bu işten ne AK Parti’ye ne saraya ekmek çıkmaz. Bu ucuz, külüstür, basit bir manivela, bir düzenek, bir komplo” dedi. 

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