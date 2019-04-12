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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN/ANKARA
12.04.2019 - 01:10, Son Güncelleme:

CHP Sözcüsü Öztrak: Fark 14 bin civarında

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CHP Sözcüsü Öztrak: Fark 14 bin civarında

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul’da geçersiz oyların sayılmasına ilişkin ilçe seçim kurullarına başvuruyla başlayan süreci ‘seçim çalma organizasyonu’ olarak nitelendirdi.

Öztrak, dün Genel Merkez’de yaptığı basın toplantısında özetle şunları söyledi:

“1 Nisan’da İstanbul İl Seçim Kurulu’nun birleştirme tutanağında seçimin kazananı olarak Ekrem İmamoğlu yazıyordu. Tüm bu sayımların sonunda da İmamoğlu önde. Oy farkı 14 bin civarında. İstanbul’daki seçmenlerin yüzde 49’a yakını ‘Biz İstanbul büyükşehir belediye başkanı olarak Ekrem İmamoğlu’nu görmek istiyoruz’ demiş. Yüzde 49 oy rekor İstanbul belediye seçimlerinde bir rekor. Daha yüksek oy alan yok.

1 Nisan’da önce AK Parti’nin İstanbul İl Başkanlığı’nda AK Parti’nin adayı bakanlarla bir toplantı yaptı. 2 Nisan’da AKP’nin delilsiz itirazlarıyla geçersiz oyların sayımı başladı. 3 Nisan’da AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, parti yöneticileri, Binali Yıldırım ve bakanlar Dolmabahçe’de bir araya geldi. 1 Nisan’da Erdoğan kaybettiklerini anlamıştı ve İstanbul’u kazandıkları belediye sayısı içine sokmamıştı. Dolmabahçede’de yapılan bu toplantıdan sonra düğmeye basıldı.

MÜDÜR NİYE KONUŞULMUYOR

4 Nisan’da mülkiye müfettişleri Büyükçekmece’de göründü. Bu soruşturma kapsamında 18 Ocak’ta bu usulsüzlükleri yapmakla suçlanan Mehmet Özgür Samanlı tutuklanmıştı. İl Nüfus Müdürlüğü’nün müdürünü ise kimse konuşmuyor. Seçimleri kaybeden Büyükçekmece AK Parti adayına sormak istiyorum; personelinin usulsüzlük yaptığı iddiasına karşın bu müdür hakkında neden hiçbir idari soruşturma yok?

İPTAL TALEBİNİN İŞARETİ

8 Nisan’da AKP Genel Başkanı Erdoğan Rusya’ya giderken 13-14 bin oy farkının İstanbul’u yönetmek için yetmeyeceğini açıklıyor. Bir anlamda seçimlerin yenilenmesine icazet veriyor. İstanbul’da seçimlerin iptal edilmesinin talep edileceğinin ilk işareti. 9 Nisan’da Büyükçekmece’yi polisler bastı. Aynı gün Devlet Bahçeli de ‘Seçim yenilensin’ dedi. AK Parti YSK temsilcisi bu süreçte sık sık İçişleri ve Adalet Bakanı’yla konuştu. Bizlerle eşit şartlarda seçime girmesi gereken iktidar partisi bir itiraz dosyası hazırlarken devletin polisi, devletin Adalet Bakanı, herkes yardımcısı oluyor.

TAŞIMA İDDİALARI

YSK’ya yapılan olağanüstü itirazın hukuki kılıfı, taşıma iddialarıdır. İmzalatılan tutanakların bir örneği vatandaşlara verilmiyor. ‘Seçimlerin sonucunu etkileyecek kadar taşıma seçmen var’ diye tutanak eklemek istiyorlar ama bu da mümkün olmuyor.
Bunun önü açılırsa bundan önce yapılan bütün seçimlere de itiraz mümkün hale gelir. Böyle bir tartışmaya girmenin kaybedeni Türk demokrasisi olur. YSK’nıin alacağı karar tarihidir. Bu Türk demokrasisinin geleceğini belirleyecektir.”

KURUL AĞIR BASKI ALTINDA

YSK’nın Büyükçekmece kararıyla ilgili de yazılı açıklama yapan Öztrak, şunları kaydetti: “YSK tarafından alınan bu karar, Kurul’un ağır baskı altında olduğunu bir kez daha göstermektedir. İktidar, sandıkta kaybettiği İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerini masada çalabilmek için bir kumpas planını uygulamaktadır. Bu erteleme kararı, söz konusu kumpas dosyasının tamamlaması için iktidara zaman kazandırmayı amaçlamaktadır. Alınan bu erteleme kararıyla, ülkemiz demokrasisine ve hukuk devletine verilen hasar giderek büyümektedir.”

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