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    CHP sordu: Sivillere mermi hakkı neden 5 kat arttırıldı

    ANKARA
    18.03.2018 - 01:28 | Son Güncelleme:

    CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, İçişleri Bakanlığı’nın sivillere tanınan yıllık 200 mermi hakkını 5 kat arttırarak bin mermiye çıkarmasını Meclis gündemine taşıdı. Tüm, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde özetle şöyle dedi:

    “Bireysel suçlarda ateşli silah kullanımının olağanüstü arttığı bir ülkede, İçişleri Bakanlığı bireysel silahlanmayı kontrol altına almak yerine bu tehlikeyi daha da tırmandıracak girişimlerde bulunuyor. Mermi hakkının 200 mermiden 1000 mermiye çıkarılmasının akla mantığa sığan hiçbir gerekçesi yoktur. Mermi hakkı 106 bin kayıp silah için mi 5 katına çıkarıldı? Bugün ülkemizde internetten silah satın alınabilmektedir. El altından istediğiniz zaman çok cüzî rakamlara ateşli silah veya av tüfeği alınabilmektedir. Bu silahlarla her gün cinayetler işlenmektedir. Böyle bir ortamda, İçişleri Bakanlığı’nın mermi hakkını 5 kat artırması, daha fazla suç işlenmesine ve bu cinayetlerin katlanarak artmasına neden olacaktır. Buradan iyi niyetimi koruyarak İçişleri Bakanı Soylu’ya tekrar soruyorum: Bakan olarak bu tablo sizi korkutmuyor mu? Bireysel silahlanmayı kısıtlayan bir çalışmayı neden başlatmıyorsunuz? Ülkemizde internetten silah satışını neden hâlâ engellemiyorsunuz?” 

    Etiketler: CHP , bireysel silahlanma , gazetehaberleri , gündem
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