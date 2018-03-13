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    CHP, "Sivile yargı zırhı" düzenlemesini AYM’ye götürüyor

    ANKARA
    13.03.2018 - 18:17 | Son Güncelleme:

    CHP yarın olağanüstü hal KHK’sıyla getirilen ve 15 Temmuz gecesi sokağa çıkan sivillere yargı zırhı öngören düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi’ne taşıyor.

    CHP’nin iptal başvurusunda KHK ile yapılan düzenlemenin ileriye doğru ucu açık bir düzenleme olduğu ve işlenmiş suçlara af getiriliyorsa nitelikli oy gerektireceği savunulacak. CHP düzenlemenin şekil ve esas yönünden iptalini isteyecek.

    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, 15 Temmuz darbe girişimi ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden sivillere dokunulmazlık getiren 7079 sayılı Kanun’un 113’üncü maddesinin iptali için hazırladıkları dilekçeyi yarın sabah AYM’ye teslim edeceklerini bildirdi.

     

    Etiketler: CHP , AYM , Yargı , gündem
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