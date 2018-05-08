CHP seçim bildirgesi 24 Mayıs'ta açıklanacak

CHP’nin cumhurbaşkanı adayının açıklanması ve ittifak protokolünün Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) verilmesinin ardından, miting programı ve seçim bildirgesinin yazımında sona gelindi. Seçim propaganda çalışmaları ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan tarafından üç koldan yürütülecek.

5 TEMEL SORUN

CHP Merkez Yönetim Kurulunun dünkü toplantısında seçim bildirgesine son şekli verildi. Edinilen bilgiye göre bildirgede, geniş tabanlı uzlaşmaya dayalı yeni Anayasa vaadi yer aldı. Türkiye’nin beş temel sorunu olarak tanımlanan “adalet, dış politika, eğitim, ekonomi, ve toplumsal barış” başlıkları ile ilgili tespitler ve çözüm yolları madde madde anlatıldı.

24 MAYIS’TA AÇIKLANACAK

Bildirgede, kuvvetler ayrılığı ilkesi, “Hukukun üstünlüğünün vurgulanacağı, yargının tam bağımsızlığına güvence altına alacak, parlamenter sistemin güçlendirilmesini esas alacak, toplumsal uzlaşıya bağlı yeni bir anayasa vaadinin de bulunmasına” karar verildi. CHP kurmayları bildirgenin kendi alanları ile ilgili bölümlerine katkı sunarken, ekonomi alanında da önemli düzenlemelerin vaat edileceği ifade edildi. Bildirge, milletvekillerinin belirlenmesinin ardından 24 Mayıs günü düzenlenecek Aday Tanıtım Programı’nda açıklanacak..

DEDEOCAĞI RİZE, KÖMÜR KARASI SOMA

Toplantıda miting programları da ele alındı. Cumhurbakanı seçimleri ile ilgili koordinasyon görevi Grup Başkanvekili Engin Altay’a verilirken, 50 günde 81 ilde miting yapılmasına karar verildi. Buna göre Kılıçdaroğlu, İnce ve Tezcan üç koldan aynı gün üç ayrı miting yapacak. Kampanyasına babaocağı Yalova’dan başlayan İnce’nin, bu hafta dedeocağı Rize, Edirne, Manisa, Soma ve Denizli’de miting yapması bekleniyor. Kılıçdaroğlu ve Tezcan ise seçim çalışmalarına milletvekili adayları belirlendikten sonra başlayacak.