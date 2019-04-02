CHP sayımı durdurdu
CHP, AK Parti'nin itirazı üzerine başlatılan sayımın durdurulması için karar aldırdı. İl Seçim Kurulu sayımı durdurunca YSK 23.15’te olağanüstü toplandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bazı İlçe Seçim Kurulu kurullarınca alınan yeniden sayım kararı bu akşam ilginç bir gelişmeye neden oldu. CHP, İstanbul İl Seçim Kurulu’na başvurarak sayımların tedbiren durdurulmasına ilişkin karar aldırdı. Oysaki seçim kanununda sayımlar durdurulamaz hükmü yer alıyor.
İl Seçim Kurulu sayımı durdurunca Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 23.15’te olağanüstü toplandı.
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