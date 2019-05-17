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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
17.05.2019 - 15:31, Son Güncelleme:

CHP saha çalışmalarını 3 bölümde yapacak

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CHP saha çalışmalarını 3 bölümde yapacak

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine dair bütün planlamalarını hazırladıklarını belirterek, "Saha çalışmalarını 'ramazan', 'Ramazan Bayramı' ve 'bayram sonrasında yapılacaklar' olarak üç bölümde planladık." dedi.

CHP'nin, İstanbul'daki seçim kampanyasının koordinasyonundan sorumlu İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Seyit Torun ve Onursal Adıgüzel, CHP İstanbul İl Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

İstanbul seçimlerinde saha çalışmalarını "ramazan", "Ramazan Bayramı" ve "bayram sonrasında yapılacaklar" olarak üç bölümde planladıklarını belirten Kaftancıoğlu, "Seçim gününde yapılacak çalışmalarımız da gerek sandık güvenliği gerek hukuk komisyonu çalışması bugünden başladı. 31 Mart seçimlerinde olduğu gibi bizler sahada Ekrem İmamoğlu'nu, Ekrem İmamoğlu'nun vaatlerini ama 23 Haziran'da bir farklılıkla Ekrem İmamoğlu'nun yaşadığı mağduriyetin aslında 16 milyon İstanbullunun mağdur edildiği anlamına geldiğini ve 17 günlük süreçte yaptıklarını vatandaşlarımızla paylaşacağız." dedi.

Kaftancıoğlu, 31 Mart seçimlerinde oy kullanmayan seçmen konusuna değinerek, "AKP'li yetkililerin kendi ağızlarından ifade ettiği oy kullanmayan seçmenlerin listelerinin kendilerinde olduğu ve buna dönük çalışmalar yaptıkları ifade ediliyor. CHP olarak bizde oy kullanmayan seçmenlerin listesi yok. Eğer AKP'li yetkililerin elindeki oy kullanmayan seçmenlerin listeleri varsa nereden almışlardır, kim vermiştir, bizlere bu listeler neden verilmemiştir diye sormak gerekir diye düşünüyorum." diye konuştu.

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