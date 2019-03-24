CHP Saadet ve İYİ Parti'nin PKK ile bağlantılı adayları

İbrahim KOCAMAN (Cumhuriyet Halk Partisi Adana/Ceyhan İlçe Belediye Meclis Üyesi Adayı)

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Adana HDP (Halkların Demokratik Partisi) Seyhan Belediye Meclis Üyeliği adaylığı listesinde asil üye kontenjan adayı olarak gösterildi.

Adana İlinde PKK/KCK terör örgütü adına gerçekleştirilen eylemleri organize etti, 26/05/2016 tarihinde Adana Seyhan ilçesi gülpınar mahallesi 37051 sokak no:24 sayılı adrestefaaliyet gösteren halkların Demokratik Partisi (HDP) Dumlupınar bölge temsilciliğinde Pkk/Kckterör örgütüne müzahir şahıslar tarafından, milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması, doğu ve güneydoğu anadolu bölgelerinde yapılan operasyonlar ve terör örgütü elebaşına yönelik yapılan -sözde- tecrit uygulaması konulu düzenlenen toplantıya katıldı.

Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda PKK/KCK terör örgütünden hükümlü/tutuklu olarak İSMAİL KOCAMAN İsimli şahsı 08/11/2016 tarihinde cezaevinde ziyaret etti.

2019 yılında Yeni Yaşam Derneği Adana Şubesi organizesinde; 20/01/2019 tarihinde saat:13.00sıralarında Adana Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi turhan cemal beriker bulvarı üzerinde bulunan Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi Yeni Nikâh Salonu'nda yaklaşık (100) kişinin katılımıyla düzenlenen "HDK il Meclisi Tanıtım Toplantısına katılan ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) içerisinde faaliyet gösterdi.

Seyhan AKSAL (Cumhuriyet Halk Partisi Adana/Ceyhan İlçe Belediye Meclis Üyesi Adayı)

2009 yılında Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi iken Yurtsever Demokratik Gençlik Meclisi (YDGM) içerisinde faaliyet gösteren şahıslar ile irtibatlı.

2010 yılında Adana DYGM (Demokratik Yurtsever Gençlik Meclisi) içerisinde faaliyet yürüttü.

Gaziantep ilinde üniversite okurken PKK/KCK terör örgütü güdümünde gençlik organizasyonlarına katıldı.

PKK/KCK terör örgütü ile ilgili faaliyetlerinden dolayı Siirt İl Nüfus Müdürlüğü V.K.H.İ Görevinden 689 KHK ile 26.04.2017 tarihinde ihraç edildi.

03.03.2019 tarihinde Adana HDP Ceyhan İlçe binasında düzenlenen ve PKK/KCK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'a uygulandığı iddia edilen -sözde- tecritin ve cezaevlerinde uygulanan açlık grevlerinin halka anlatılması ayrıca, 31 mart 2019 tarihinde düzenlenecek Mahalli İdareler Genel Seçimi öncesinde müzahir kitleyi canlı tutmak amacıyla kurulan sözde komisyon içerisinde yer aldı.

Velat ŞEN (Cumhuriyet Halk Partisi Adana/Çukurova İlçesi İlçe Belediye Meclisi Üyesi Adayı)

2016 tarihinde HDK içerisinde faaliyet gösteren şahıslarca oluşturulmak istenen Özgür Meclis İl Sözcülüğü içerisinde yer aldı.

PKK/KCK teörör örgütüne zaman zaman maddi olarak yardımda bulundu.



Zeki KURŞUN (Cumhuriyet Halk Partisi Adana/Yüreğir İlçe Belediye Meclis Üyesi Adayı)

03.03.2008 tarihibnde Adana DTP İl Binasında 21 Mart 2008 Nevruz Kutlamaları için yapılan toplantıya katıldı, 26.10.2013 Günü Adana İli Bebe Müzikholde yapılan BDP kongresine katıldı, PKK/KCK terör örgütüne zaman zaman maddi olarak yardımda bulundu, Adana ilinde PKK/KCK terör örgütü güdümünde işbirlikçi faaliyet yürüttü.



Fevzi ALA (Cumhuriyet Halk Partisi Adana/Yüreğir İlçe Belediye Meclis Üyesi Adayı)

PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösterirken İstanbul İlinde yakalanan BARIŞ IŞIK'IN ifadesinde Kardeşi Haydar ALA'nın PKK/KCK terör örgütüne işbirlikçilik yaptığı gerekçesiyle 21.06.1999 tarihinde Muş Jandarma Komutanlığınca gözaltına alındı.

Elvan SÜMER (Cumhuriyet Halk Partisi Adana/Ceyhan İlçe Belediye Meclis Üyesi Adayı)

05.01.2013 tarihinde Adana/Ceyhan ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Tuncay KarabayMüzikholde şahsında aralarında bulunduğu yaklaşık 650 kişinin katılımıyla Ceyhan ilçesi BDP (Barış Ve Demokrasi Partisi)'nin 2. Olağan kongresinin yapıldığı şahsın BDP (Barış Ve Demokrasi Partisi) nin Ceyhan ilçe yönetim kurulu yedek üyeliğine seçildi.

07.03.2013 günü Adana ili Ceyhan ilçesi Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) ilçe Başkanı Seyfettin Aydemir başkanlığında Nevruz Etkinliği düzenlemek amacıyla oluşturulan (7) kişilik tertip komitesinde yer alan şahıslar arasında oldu.

2013 yılında Adana'da yapılan Nevruz etkinliğinde PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen bez parçaları açtı.



Şükrü BAYAV (Cumhuriyet Halk Partisi Adana/Yüreğir İlçe Belediye Meclis Üyesi Adayı)

1996 yılında PKK/KCK terör örgütü mensuplarıyla ilişki irtibatından dolayı gözaltına alındı, Adana Kürkçüler E Tipi Kapalı Cezaevinde yasadışı örgüt mensuplarını 21.10.1999 tarihinde, Ceyhan Özel Tip Kapalı Cezaevinde ziyaret etti.



İlyas ARZU (Cumhuriyet Halk Partisi Adana/Karataş İlçe Belediye Meclis Üyesi Adayı)

2008 yılında PKK/KCK terör örgütüne müzahir şahıslarca düzenlenen etkinliklere katılan müzik grubu sözde sanatçıları ve Akdeniz Mezopotomyalılar Dayanışma ve Yardımlaşma Kültür Derneği (AKMD) içerisinde faaliyet yürüttü.

03.01.2010 günü Adana Seyhan ilçesi Ova Mahallesi 4 Seyhan İlköğretim Okulunun Müştemilatında ele geçirilen ve o mevkide yapılan korsan gösteriler sırasında gruba müdahale eden güvenlik güçlerimize yönelik olarak eylem yapmak üzere hazırlanan araç kumandası ile patlatılmaya hazır vaziyette dolu piknik tüpü etrafına sarılı 1,5 kg ağırlığında nevi tespit edilemeyen toz madde ile toz madde içerisine yerleştirilmiş (45) adet kaleşnikof tüfeğe ait mermi çekirdeği yerleştirilmiş patlayıcıyı hazırladığı değerlendirilen Aslan İlhan isimli şahısla irtibatlı.

Adana ilinde KCK/TM (Kürdistan Demokratik Topluluğu-Koma Ciwaken Kurdistan/Türkiye Meclisi)'nin "Kültür Ve Sanat Komitesi" nin faaliyetleri çerçevesinde "Mezopotamya Kültür Ve Sanat Derneği (MKMDER)" üyesi.

Adana'da PKK/KCK terör örgütü güdümünde yapılan eylem ve etkinliklere katıldığı/orgaznize ettiği, 28 11 2010 tarihinde Adana'da yapılan etkinlik sonrasında güvenlik kuvvetlerine karşı kullanılan molotof kokteyli yapımı, havai fişeklerin temin edilmesi ve atılması eylemine katıldı.

2011 yılında PKK/KCK terör örgütü kamplarında ÖSB eğitimi almış olabileceği tespit edildi.

PKK/KCK terör örgütü güdümündeki faaliyetlerinden 2011 yılında cezaevine girdi.

2016 yılında PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına eleman gönderme çalışmaları yaptı.

PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren -sözde- kadrolu şahıslarla irtibat kurabileceği ve bu şahıslara ilimizde kalacağı güvenli evler temin edebileceği tespit edildi.



ZAHİDE ARZU isimli kız kardeşinin örgütün kırsal alanında halihazırda faaliyet yürütüyor.

2000 yılından HADEP Seyhan ilçe teşkilatında yeraldı.

10.12.2003 yılında PKK/KCK terör örgütü güdümünde Adana ilinde Molotoflu eylemlere katıldı ve gözaltına alınarak tutuklandı.

08.05.2009 tarihinde adana DTP il binasında (30) kişinin katılımı ile başlayan ve 10.05.2009 tarihinde sona eren açlık grevi eylemine katıldı.

PKK/KCK terör örgütünün ülkemizdeki yapılanmalarını bir araya getirmek ve koordine etmek amacı ile hayata geçirilen KCK/TM (Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Masası) yapılanması içerisinde faaliyet yürüten Güler YERBASAN isimli şahısla birlikte hareket etti.

(2) kız kardeşi ve (1) kızının PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katıldı.



Behican SAĞAT (Cumhuriyet Halk Partisi Adana/Ceyahan İlçe Belediye Meclis Üyesi Adayı)

22/07/1999 tarihinde, Ceyhan Özel Tip Ceza Ve Tutukevinde 21/23.07.1999 tarihinde tutuklubulunan yasadışı örgüt mensuplarını ziyaret etti.

2006 yılında Demokratik Toplum Partisi Adana İli Ceyhan İlçesi Geçici Yönetimine seçildi.

29/05/2009 tarihinde yapılan Adana İli Ceyhan İlçesi DTP Kongresinde yönetim kurulu asil üyeliğine seçildi.

01/05/2017 tarihinde Adana İl Merkezinde Yapılan 1 Mayıs kutlamalarına katılarak akabinde PKK/KCK terör örgütü elebaşının talimatları paralelinde çatı partisi kurmaya yönelik olarak marksist-leninist ideolojiye mensup bazı oluşumlarında katılımıyla oluşturulan halkların demokratik kongresi (HDK) bileşenleri içerisinde faaliyet gösterdi.

Erkek kardeşi MİRZA SAĞAT isimli şahsın örgütün kırsal alanında faaliyet yürütüyor.



Abuzer KAPLAN (Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman/Çelikhan İl Genel Meclis Üyesi Adayı)

2009 yılında Demokratik Toplum Partisi Adana Seyhan İlçesi kongre delegesi olarak faaliyet yürütttü.

21 Şubat 2010 tarihinde yapılan Barış Ve Demokrasi Partisi (BDP) Adana Seyhan İlçesi 1. olağan kongresinde il delege listesinde yer aldı.

ABUZER AYDIN (Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman/Yaylakonak İlçe Belediye Meclis Üyesi Adayı)

2013 yılında HDP içerisinde il yönetim kurulu üyesi olarak görev aldığı, Ankara'da HDP kongresine katıldı.





MEHMET GÜNDÜZ (CUMHURİYET HALK PARTİSİ Ağrı Taşlıçay İlçe Belediye Meclis Üyesi Adayı)

PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanmaları içerisinde Taşlıçay'da sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü, PKK/KCK terör örgütünce sözde Serhat Eyaleti olarak adlandırılan bölgeye bağlı Tendürekdağı kırsal alanında faaliyet yürüten örgüt mensuplarına milislik faaliyetlerinde bulundu, Taşlıçay ilçesinde terör örgütünce düzenlenen eylem ve etkinliklere aktif bir şekilde katıldı.

Sosyal medya üzerinden PKK/KCKC-YPG/PYD terör örgütünü övücü nitelikte propaganda yaptı.

ALİ ÇİFTÇİ (CUMHURİYET HALK PARTİSİ Ağrı Diyadin İlçe Belediye Meclis Üyesi Adayı)

Geçmiş yıllarda Diyadin HADEP ilçe yönetim kurulunda yer aldı.

Ağrı/Diyadin ilçesinde PKK/KCK örgütü adına faaliyet gösterdiğinden dolayı 2009 yılında tutuklandı.

Ağrı ilinde terör örgütü güdümünde gerçekleştirilen eylem/etkinliklere katıldı.

MUZAFFER YILDIZ (Cumhuriyet Halk Partisi Ağrı/Patnos İlçesi Dedeli Beldesi Belediye Meclis Üyesi Adayı)



Adalet Bakanlığında görev yapmaktayken 701 sayılı KHK kapsamında kamu görevinden çıkarıldı.

ALİ EŞREF TUTMAZ (CUMHURİYET HALK PARTİSİ Ağrı Patnos İlçe Belediye Meclis Üyesi Adayı)



HDP adına 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri öncesinde kurulan mahalle komisyonlarında Patnos ilçesi mahallelerinde görev aldı.



ALİ YAVUZ (CUMHURİYET HALK PARTİSİ Ağrı Hamur İlçe Belediye Meclis Üyesi Adayı)

Arkadaş ortamlarında örgütsel içerikli konuşmalar yaparak PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı ve şahsın kendi adına olan sosyal paylaşım sitelerinde örgütsel içerikli paylaşım ve yorumlarda bulundu.

KARTAL SARI (CUMHURİYET HALK PARTİSİ Ağrı Merkez İlçe Belediye Meclis Üyesi Adayı)



Geçmiş yıllarda Demokrasi ve Değişim Partisi Ağrı İl Kongresi üyeliği yaptı.



KENAN GÜLER (CUMHURİYET HALK PARTİSİ Ankara Mamak İlçe Belediye Meclis Üyesi Adayı)

Geçmiş yıllarda BDP Ankara İl Teşkilatı ve BDP Mamak İlçe Teşkilatı içerisinde faaliyet yürüttü.

PKK/KCK terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten "Doğu İlleri Kültürel Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği'nin yönetim kurulu başkanlığını yaptı.



RAMAZAN GÖKALP (Cumhuriyet Halk Partisi Antalya/Kepez İlçe Belediye Meclisi Üyesi Adayı)

2013 yılında PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösteren öğrenciler ile sol görüşe mensup öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe katıldı.

Antalya'da cezaevi dış koordinasyon yapılanması içerisinde faaliyet yürüttü.

11.08.2017 tarihinde gerçekleştirilen operasyon sonucu gözaltına alındığı, çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



NESİBE BAHADIR (Cumhuriyet Halk Partisi Antalya/Kepez İlçe Belediye Meclisi Üyesi Adayı)

PKK/KCK terör örgütüne müzahir şahısların avuktalığını yaptı. 2018 tarihinde Antalya DBP yönetim kurulu asil üyeliğine seçildi.



MEHMET TUNÇ (Cumhuriyet Halk Partisi Antalya/Muratpaşa İlçe BelediyeMeclisi Üyesi Adayı)

Kız kardeşi Fatma TUNÇ 'un PKK/KCK terör örgütü adına kırsal alanda faaliyetyürüttüğü, 1994 yılında yakalanarak tutuklandığı ve halen cezaevinde.

Abdulbaki KARAAĞAÇ (Cumhuriyet Halk Partisi Antalya/Kepez İlçesi İlçeBelediye Meclisi Üyesi Adayı)

1991-1997 yıllarında HEP ve HADEP içerisinde görev aldı.

1991 yılında Terör Örgütü Propagandası yapma suçundan gözaltına alındığı ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

1997 yılında kurulan PKK/KCK terör örgütüne müzahir Antalya Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yakınları Yardımlaşma Derneği kurucu üyesi.

1991-2018 yılları arasında HEP/HADEP/BDP/DTP/HDP organizesinde düzenlenen eylem ve etkinliklere katıldığı, organize ettiği ve çeşitli tarihlerde bu eylem ve etkinliklerden dolayı gözaltına alındı.

Kardeşi ZİNARİN-TİREJ (K) Abdulhadi KARAAĞAÇ isimli şahsın PKK/KCK terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet gösterdiği bilgisi bulunuyor.

VOLKAN ÜNVER (Cumhuriyet Halk Partisi Ardahan/Merkez İlçe Belediye Meclisi Üyesi Adayı)

2008 yılında terör örgütü gençlik yapılanması YDGH (Yurtsever Demokratik Gençlik Hareketi) içerisinde faaliyet gösteren şahıslarca düzenlenen eylem/etkinliklere katıldığı, HDP organizesindeki eylem/etkinliklere katıldı.



ONUR YILMAZ (Cumhuriyet Halk Partisi Ardahan/Merkez İlçe Belediye Meclisi Üyesi Adayı)

2013 yılında Kars/Kağızman ilçesi kırsalında bulunan örgüt mensupları ile görüştüğü, PKK/KCK terör örgütünce önem atfedilen günlerde düzenlenen eylem/etkinliklere katılarak örgüt lehine slogan attığı, PKK/KCK terör örgütü mensuplarına kurye/işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunan şahıslarla ilişkili olduğu, HDP organizesindeki eylem/etkinliklere katıldı.

ABDULLAH ACAR (Cumhuriyet Halk Partisi Aydın/Germencik İlçe Belediye Meclisi Üyesi Adayı)

DTP organizesindeki eylem/etkinliklere katıldı.

2009 yerel seçimlerinde germencik/ortaklar belediyesine dtp' den belediye meclis üyeliğine seçildi.

BDP organizesindeki eylem/etkinliklere katıldı.

Terör örgütüne müzahir oluşumlar organizesindeki eylem/etkinliklere katıldı.

08.10.2011 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda Aydın'da yakalanarak gözaltına alındı, çıkarıldığı adli mercilerce serbest bırakıldı.

10.01.2013 tarihinde BDP Aydın/Germencik İlçe Teşkilatı 2.Olağan Kongresi'nde il delegesi olarak seçildi.

HDP organizesindeki eylem/etkinliklere de katıldı.



ERHAN ÖZDEMİR (Cumhuriyet Halk Partisi Aydın/Germencik İlçe Belediye Meclisi Üyesi Adayı)

2009 yılındaki mahalli idareler genel seçimlerinde DTP(Demokratik Toplum Partisi)'den Aydın/Germencik ilçesi Ortaklar Beldesi belediye meclis üyesi adayı oldu.

21 şubat 2010 tarihindeki BDP Germencik İlçe Teşkilatı 1.Olağan Kongresi'nde il delegesi olarak seçildi.

BDP organizesindeki eylem/etkinliklere katıldı.

Terör örgütüne müzahir oluşumlar organizesindeki eylem/etkinliklere katıldı.



RIFAT ÖZYOLCU (Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir/Burhaniye İlçe Belediye Meclisi Üyesi Adayı)

2018 yılında HDP Balıkesir/Burhaniye İlçe Teşkilatına maddi destekte bulundu.



BÜLENT TURAN (Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir/Gömeç İlçe Belediye Meclisi Üyesi Adayı)

Oğlu Emrah TURAN 'ın 2015 yılında PKK/KCK terör örgütü adına silahlı faaliyet yürütmek amacıyla örgütün kırsal alanına katılıp geri döndüğü ya da kırsal alanda eğitim alıp gönderilmiş olabileceği tespit edildi.



MESUT ÇELİK (Cumhuriyet Halk Partisi Batman/Sason İlçe Belediye Meclisi Üyesi Adayı)

2009 yılında terör örgütünün gençlik yapılanması YDGM içerisinde faaliyet gösteren öğrenciler organizesindeki eylem/etkinliğe katıldı.

2010 yılında dönemin terör örgütünün gençlik yapılanması DYG organizesindeki eylem/etkinliklere katıldı.

BDP Muğla İl Teşkilatı organizesinde 21.03.2010 tarihindeki nevruz etkinliğine katıldı.

İRFAN ERDEM (Cumhuriyet Halk Partisi Batman/Merkez İlçe Belediye Meclisi Üyesi Adayı)

26.11.2000 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen HADEP Genel Merkez 4. Olağan Kongresine Batman'dan HADEP il kongre üyesi olarak katıldı.





HAMZA ÖZDEMİR (Cumhuriyet Halk Partisi Batman/Merkez İlçe Belediye Meclisi Üyesi Adayı)

30.12.2013 tarihinde kurulan TKDP (Türkiye Kürdistan Demokrat Parti) adlı partinin kurucularından.

Şerif BAYTAR (Cumhuriyet Halk Partisi Batman/Merkez İl Genel Meclisi Üyesi Adayı)

Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı çeşitli okullarda görev yapan ve PKK/KCK terör örgütü ile ilişkisi olduğu tespit edilerek açığa alındıkları şeklinde haklarında bilgi bulunan şahıslara ait isim listesinde adı yer alıyor.

Mehmet KASAL (Cumhuriyet Halk Partisi Batman/Kozluk Bekirhan Beldesi Belde Belediye Meclisi Üyesi Adayı)

2012 yılında Batman Kozluk BDP İlçe Kongresinde delege olarak seçildi.

2012 yılında Batman'da gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen dokümanlarda Bekirhan Belediye Meclis Üyesi olarak raporda imzası bulundu.

Yeğeni Hamit GEZER isimli şahsın PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanında faaliyet göstermekteyken örgütten kaçarak KDP'ye teslim olduğu ve Özel Kuvvetler Komutanlığı aracılığıyla 223.08.2010 tarihinde Şırnak/Silopi Verimli Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi.

2014 yılında DBP Batman İl Delege listesinde adı geçti.

Aslan GÜRKAN (Cumhuriyet Halk Partisi Batman/Merkez İlçe Belediye Meclisi Üyesi Adayı)

Kardeşi Çiya (K) Sedat GÜRKAN'ın 1997 yılında PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet göstermekteyken ölü olarak ele geçirildiği, ailesinin örgüte müzahir şahıslar oldukları şeklinde bilgiler elde edildi.



Daimi GÖZE (Cumhuriyet Halk Partisi Bingöl/Yedisu İlçesi İlçe Belediye Meclisi Üyesi Adayı)

2016 yılında PKK/KCK terör örgütü propagandası yapma suçundan gözaltına alındığı, çıkarıldığı adli mercilerce adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı, 2016 tarihinde PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinden dolayı tutuklandığı 2018 yılında tahliye oldu.

24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde HDP İlçe Seçim Komisyonunda yer aldı.

Fikret AYDIN (Cumhuriyet Halk Partisi Bingöl/Yayladere İlçesi İl Genel Meclisi Üyesi Adayı)

1997 tarihinde PKK terör örgütüne yardım/yataklık, komite oluşturmak suçundan dolayı yakalanarak gözaltına alındığı ve adli mercilerce tutuklandı.

07.06.2015 tarihinde yapılacak olan genel seçimler ile ilgili olarak Elazığ'da köyleri gezerek HDP'nin barajı geçmesi için çalışma yaptı.

Orhan KOŞAR (Cumhuriyet Halk Partisi Bingöl/Solhan İl Genel Meclisi Üyesi Adayı)

Erkek kardeşi Recep KOŞAR isimli şahsın PKK/KCK terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet gösterdi.



MEHMET AYNA (Cumhuriyet Halk Partisi Bingöl/Yayladere İlçe Belediye Meclisi Üyesi Adayı)

Bingöl ili Yayladere ilçesi Doğucak köyünde ve Karakoçan ilçe merkezinde terör örgütü mensuplarına kuryelik yaptı.



Uğur ÖZAYDINLI (Cumhuriyet Halk Partisi Bitlis/Merkez İlçe Belediye Meclisi Üyesi Adayı)

2008-2009 yıllarında DTP organizesinde düzenlenen eylem/etkinliklere katıldı.

2008-2011 yılları arasında örgütün gençlik yapılanması YDGH içerisinde faaliyet gösterdi.

2008-2009 yıllarında örgütsel faaliyetlerinden dolayı gözaltına alındı.

2010 yılında gerçekleştirilen referandumda oy kullanmaya gelen şahıslara oy kullanmamaları yönünde baskı yaptı.

2011 yılında Bitlis BDP Seçim Müşahit Listesi içerisinde adının yer aldı.



Ferhat UĞUR (Cumhuriyet Halk Partisi Bitlis/Hizan İlçesi İlçe Belediye Meclisi Üyesi Adayı)

2011 ve 2013 yıllarında BDP organizesinde düzenlenen eylem/etkinliklere katıldı.

2012 yılında BDP Hizan İlçe Kongresinde delege üyeliğine seçildi.

Ahmet Peyal SÖNMEZ (Cumhuriyet Halk Partisi Bitlis/Tatvan İl Genel Meclisi Üyeliği Adayı)

Bitlis/Tatvan İlçe Belediyesinde işçi olarak çalışan Hak-İş'e bağlı Belediye İş-Sen üyesi yaklaşık (200) kişilik grup, bu ismin öncülüğünde, "Sosyal Özlük ve Ekonomik Haklarının" verilmesi amacıyla iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

25.11.2014 tarihinde HDP Bitlis/Tatvan İlçe Başkanlığında yapılan 1. Olağan kongresine katıldı.

Kongre sonucunda HDP Tatvan Yönetim Kurulu Asil Üyeliğine seçildi.



Celal COŞKUN (Cumhuriyet Halk Partisi- Bitlis/Ahlat İlçe Belediye Meclisi Üyeliği Adayı)

22.03.2003 tarihinde yapılan Bitlis/Ahlat İlçe DEHAP 1.olağan kongresinde yönetim kurulu yedek üyeliğine seçildi.

13.05.2006 tarihinde Bitlis/Merkez Hersan Mahallesi Kurubulak Sokakta faaliyet gösteren Şerefhanoğlu isimli kıraathanede yapılan DTP kongresine katılan delegeler arasında yer aldı.

Asker KARATAŞ (Cumhuriyet Halk Partisi- Bursa/Nilüfer İlçe Belediye Meclisi Üyeliği Adayı)

BDP Osmangazi İlçe Başkanlığı tarafından Emek Mahallesinde kiralanan seçim irtibat bürosunda kullanılmak üzere masa, oturma grubu vb. ofis malzemeleri yardımında bulundu.



Ercan BİNGÖL (Cumhuriyet Halk Partisi-Çankırı/Merkez İlçe Belediye Meclisi Üyeliği)

25.04.2001 tarihinde Muş/Varto İlçesi Sazlıca Köyünde Türk Bayrağının yırtılması olayı ile ilgili olarak yakalanarak gözaltına alınan ve sevk edildiği adli mercilerce tutuklanan Faruk ÖZMEN'in ifadesinde; "Varto ilçesi Sazlıca Köyünde, HADEP adına oluşturulan Gençlik Komitesi'nin, aslında gençlik komitesi olmadığı, resmen terör örgütü PKK'nın köy komitesi olduğu, bu şahsında komite içerisinde yer aldığı" şeklinde beyanda bulundu.

Babası Mehmet Ali BİNGÖL'ün PKK/KCK terör örgütüne yardım/yataklık yaptığı şeklinde kaydı bulunuyor.



SÜLEYMAN BAĞLAM (Cumhuriyet Halk Partisi/Diyarbakır-Kayapınar İlçesi Belediye Meclis Üyesi Adayı)

2002 yılında PKK terör örgütü üyelerine milislik yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.



Cihan ÇETİN (Cumhuriyet Halk Partisi /Diyarbakır-Bismil İlçesi Belediye Meclis Üyesi Adayı)

07.08.2016 günü Diyarbakır Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Muhabere ve Elektronik Büro Amirliği'ne "Savur kırsal alanından 06 dc 8189 plakalı aracın Bismil İlçe Merkezi istikametine geleceğini ve içerisinde (4) kişi bulunduğunu, örgüt mensubu olduklarını ve silahlı olabilecekleri Bismil İlçesinde eylem yapabilecekleri" şeklinde ihbarda bulunulması üzerine yapılan çalışmalar neticesinde belirtilen araç içerisinde bulundu, araç içerisinde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna raslanılmadı, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatları doğrultusunda yakalanarak gözaltına alındı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

2016 yılı içerisinde, Diyarbakır Bismil ilçesinden bir şahsı Savur kırsalalanında faaliyet yürüten terör örgütü mensupları ile görüşmesi amacıyla kırsal alana götürdü.

Kız kardeşi Keziban ÇETİN'in (Diyarbakır Bismil Tepe nüfusuna kayıtlı, Mehmet İhsan-Menice kızı 14.09.1996 Bismil doğumlu) 2015 yılında PKK/KCK terör örgütü kırsal alanına katıldı.



Abdullatif BAYHAN (Cumhuriyet Halk Partisi- Diyarbakır/Lice İlçe Meclisi Üyeliği Adayı)

02.10.2016 tarihinde Abdullatif BAYHAN isimli şahsa ait olduğu tespit edilen arazinin alt tarafında dere yatağının içinde yaklaşık 75 metre alanda ekili bulunan (1.170) adet hint keneviri bitkilerinin sökümü yapılarak imha edildi, kuruması için bırakılan (6) kg hint keneviri bitkisinin çiçek kısımlarının bulunduğu dal parçalarının ele geçirildi, ayrıca; şahsa ait çiftlik evinin giriş kapısının yanında (12) adet siyah çöp torbasının içerisinde (174) kg kenevir tohumu, (14) adet kenevir dalının ele geçirilerek şahıs gözaltına alındı.

Şahsın 1. Derece akrabalarının PKK/KCK terör örgütü güdümünde yapılan eylem/etkinliklere katıldı.

Kamuran ÇELİK (Cumhuriyet Halk Partisi /Edirne-Enez İlçesi Belediye Meclis Üyesi Adayı)

1999 yılında Keşan İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı ekiplerince "PKK terör örgütüne yardım ve yataklık, örgüt adına para toplamak, örgüt için keşan ilçe merkezinde alt yapı oluşturma çabaları içerisinde olduğundan" gözaltına alındığı ve çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı, 06.12.199 tarihinde İstanbul Ümraniye Cezaevinden tahliye oldu.



Ali İNCİ (Cumhuriyet Halk Partisi /Elazığ-Alacakaya İlçe Belediye Meclis Üyesi Adayı)

2017 yılı 16 Nisan da yapılan Anayasa Değişikliği referandumunda HDP sandık görevlisi oldu.

2017 Ağustos ayında Elazığ Alacakaya İlçesinde düzenlenen HDP (Halkların Demokratik Partisi) kongresinde Alacakaya HDP Yönetim Kurulunda yer aldı.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden PKK/KCK terör örgütünü övücü mahiyette paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle 04.01.2018 Perşembe günü saat 06:00 sıralarında Elazığ İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince gözaltına alındığı ve sevk edildiği adli mercilerce hakkında Adli Kontrol kararı verildi.

24 HAZİRAN 2018 günü yapılacak olan seçim için HDP Elazığ Alacakaya İlçe Seçim Örgütleme Komisyonunda yer aldı.



Yusuf AKTEKİN (Cumhuriyet Halk Partisi /Erzurum-Çat Bükardı Belde Meclis Üyesi Adayı)

25.05.203 günü Erzurum BDP (Barış ve Demokrasi Partisi) İl Başkanlığında yapılan kongrede yönetim kurulu üyesi olarak seçildi.

MUSTAFA KOCAER (Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep/Şehitkamil İlçesi Belediye Meclis Üyesi Adayı)

1990 yılında THKP/C DEV-SOL örgütü faaliyetlerinde bulundu.

2011 yılında Özgür Düşünce Derneği Gaziantep yönetim kurulunda yer aldı.

2013 yılında HDP Gaziantep il yönetim kurulunda yer aldı.

2018-2019 yıllarında HDP organizesinde gerçekleştirilen eylem/etkinliklere katıldı.

Abdullah KAPLAN ( Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep/İslahiye İlçesi İlçe Belediye Meclis Üyesi Adayı)

2008 tarihinde PKK/Kongre-Gel terör örgütünün gençlik yapılanması YDGM içerisinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde faaliyet yürüttü.

2008-2012 yılları arasında örgüte müzahir oluşumların organizesinde düzenlenen eylem ve etkinliklere katıldı.

NAFİ DEMİR (Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep/Şehitkamil İlçesi Belediye Meclis Üyesi Adayı)

1993 yılında PKK/KCK terör örgütü mensubunun cenazesine katıldı.

2001 yılında HADEP Gaziantep il teşkilatı organizesinde gerçekleştirilen Nevruz etkinliğinde gözaltına alındı.

2016-2019 yılları arasında HDP-DBP Gaziantep il teşkilatları organizesinde gerçekleştirilen eylem/etkinliklere aktif olarak katıldı.

HURŞİT BESLE (Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep/Şahinbey İlçesi Belediye Meclis Üyesi Adayı)

2010-2012 yıllarında Eşitlik ve Demokrasi Partisi içerisinde faaliyet gösterdi.

2012 yılında Halkların Demokratik Kongresi içerisinde Gaziantep'te faaliyet gösterdi.

2013 yılında Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Gaziantep yönetim kurulunda yer aldı.

2015 yılında HDP Gaziantep il yönetim kurulu ve saymanı listesinde adı geçti, günümüze dek HDP-DBP organizesinde gerçekleştirilen eylem/etkinliklere aktif olarak katıldı.



MUSA AYDIN (Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep/Şehitkamil İlçesi Belediye Meclis Üyesi Adayı)

2014-2016 yıllarında Adıyaman Üniversitesi'nde terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdi.

2016 yılında gözaltına alındığı ve tutuklandığı, 2017 yılında tahliye oldu.

Tahliye olması akabinde HDP Gaziantep il teşkilatında faaliyet gösterdi, 2018 yılında HDP Şehitkamil ilçe yönetim kurulunda adı yer aldı, HDP-DBP organizesinde gerçekleştirilen eylem/etkinliklere aktif olarak katıldı.

HÜSEYİN KESKİN (Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep/Şahinbey İlçesi Belediye Meclis Üyesi Adayı)

2016 yılında HDP Gaziantep il teşkilatı yönetim kuruluna seçildi.

Günümüze dek HDP-DBP organizesinde gerçekleştirilen eylem/etkinliklere aktif olarak katıldı.



SİNEM ERENER BALLAN (Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep/Şahinbey İlçesi Belediye Meclis Üyesi Adayı)

2009-2011 yıllarında DHKP/C terör örgütünün yandaş oluşumları içerisinde ve Nevşehir Üniversitesi'nde PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdi.

2011 yılında DTK delegesi olarak faaliyet gösterdi.

2012-2017 yıllarında HDP-DBP ve marjinal sol grupların düzenlediği eylem/etkinliklere katıldı.

2018 yılında HDP Gaziantep teşkilatı il disiplin kurulunda yer aldı.

Günümüze dek HDP-DBP organizesinde gerçekleştirilen eylem/etkinliklere aktif olarak katıldı.

REMZİ ŞAHİN (Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep/Islahiye İlçesi Belediye Meclis Üyesi Adayı)

1998 yılında ölü olarak ele geçirilen PKK/KCK terör örgütü mensubu üzerinde çıkan dokümanlarda adının geçti.

2014 yılında HDP Islahiye ilçe teşkilatı içerisinde faaliyet gösterdiği ve yönetimde yer aldı.

Günümüze dek HDP-DBP organizesinde gerçekleştirilen eylem/etkinliklere aktif olarak katıldı.



BİRGÜL YILDIRIM (Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep/Şahinbey İlçesi Belediye Meclis Üyesi Adayı)

24 Haziran 2018 tarihinde yapılan 27. Dönem milletvekili seçimlerinde HDP 12. Sıra milletvekili adayı olduğu ancak seçilemedi.

Günümüze dek HDP-DBP organizesinde gerçekleştirilen eylem/etkinliklere aktif olarak katıldı.

HASAN SEVİM (Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep/Şehitkamil İlçesi Belediye Meclis Üyesi Adayı)

1999 yılında Nevruz kutlamalarında kanunsuz sokak eylemleri gerçekleştirdiği gerekçesiyle gözaltına alındığı ve serbest bırakıldı.

24 Haziran 2018 tarihinde yapılan 27. Dönem milletvekili genel seçimlerinde HDP-DBP adına Gaziantep'te faaliyetlerde bulundu, seçim araçlarında görev aldı, seçimde sandık görevlisi ve okul sorumlusu oldu.

Günümüze dek HDP-DBP organizesinde gerçekleştirilen eylem/etkinliklere aktif olarak katıldı.

NİZAMETTİN ÖZSEVEN (Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep/Şehitkamil İlçesi Belediye Meclis Üyesi Adayı)

2012 yılında BDP Gaziantep il teşkilatı organizesinde düzenlenen eylem/etkinliklere katıldı, partiye maddi yardımda bulundu.



RAMAZAN DEMİR (Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep/Şahinbey İlçesi Belediye Meclis Üyesi Adayı)

2016 yılında PKK/KCK terör örgütü güdümünde faaliyet gösteren MEYA-DER ve Batu Rojova Yardımlaşma Derneği'nin Gaziantep kurucu üyesi.

HDP-DBP Gaziantep il teşkilatları organizesinde düzenlenen eylem/etkinliklere katıldı.



KASIM ŞAN (Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep/Şehitkamil İlçesi Belediye Meclis Üyesi Adayı)

2002 yılında DEHAP Gaziantep il yönetimine seçildiği, aynı yıl içerisinde DEHAP Kilis 2. Sıra milletvekili adayı olarak genel seçimlere katıldı.

2003 yılında Özgür Toplum Partisi, 2006 yılında DTP Gaziantep il yönetiminde yer aldı.

2010 yılında BDP içerisinde faaliyet gösterdiği ve Gaziantep il teşkilatında çeşitli görevlerde bulundu, terör örgütüne müzahir şahıslardan partiye maddi yardım adı altında para topladı.

KCK/TY'ye bağlı Kent Meclisi oluşumu içerisinde Gaziantep Gazikent Mahallesinde faaliyet gösterdi.

Günümüze dek HDP-DBP Gaziantep il teşkilatları organizesinde düzenlenen eylem/etkinliklere aktif olarak katıldı.



İSMAİL DEMİR (Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep/Şahinbey İlçesi Belediye Meclis Üyesi Adayı)

1993 yılında Gaziantep ERNK Komitesinde yer aldığı gerekçesiyle gözaltına alındı ve tutuklandı.

2006 yılında DTP Gaziantep il teşkilatı içerisinde faaliyet gösterdiği, aynı yıl içerisinde DEHAP Kilis 2. Sıra milletvekili adayı olarak genel seçimlere katıldı.

2008 yılında KCK/TY'ye bağlı Kent Meclisi oluşumu içerisinde Gaziantep'te faaliyet gösterdi.

2010 yılında BDP Şahinbey ilçe başkanlığına seçildiği, etkisiz hale getirilen terör örgütü mensuplarının cenazelerine katıldı.

KCK/TY faaliyetlerinden 2011 yılında tutuklandı, 2012 yılında serbest bırakıldı.

Günümüze dek HDP-DBP Gaziantep il teşkilatları organizesinde düzenlenen eylem/etkinliklere aktif olarak katıldı.



Adnan EROL (Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep/Şehitkamil İlçesi Belediye Meclis Üyesi Adayı)

2007-2008 yıllarında Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdi.

2016 yılında Gaziantep HDP il yönetim kuruluna seçildi. Avukat.

Günümüze dek HDP-DBP Gaziantep il teşkilatları organizesinde düzenlenen eylem/etkinliklere aktif olarak katıldı.



RECAİ YILMAZ (Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep/Şehitkamil İlçesi Belediye Meclis Üyesi Adayı)

2000 yılında HADEP Gaziantep Şehitkamil ilçe teşkilatı yönetim kuruluna seçildi.

2003 yılında İHD Gaziantep Şubesi yönetim kuruluna seçildi.

2003-2010 yıllarında DTP içerisinde faaliyetlerine devam etti.

2010 yılında KCK/TY faaliyetlerinden dolayı gözaltına alındığı ve tutuklandığı, cezaevinde bulunduğu sürede terör örgütü güdümünde açlık grevlerine katıldı, 2014 yılında tahliye oldu.

Kızı Münüfer YILMAZ'ın terör örgütünün kırsal alanında silahlı olarak faaliyet gösterdiği,

2014 yılından günümüze dek HDP-DBP Gaziantep il teşkilatları organizesinde düzenlenen eylem/etkinliklere aktif olarak katıldığı tespit edildi.

ESRA POLAT (Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan/Tercan İlçesi Kargın Beldesi Belediye Meclis Üyesi Adayı)

2015 yılında Erzincan'da HDP organizesinde yapılan etkinliğe katıldı.



MURAT KOPARAN (Cumhuriyet Halk Partisi Hakkari/Yüksekova İl Belediye Meclis Üyesi Adayı)

2009 yılında PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katılacağı şüphesiyle göz altına alındı ve serbest bırakıldı.

2011-2015 yılında PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdi.

2016-2018 yıllarında PKK/KCK terör örgütü adına kurye/işbirlikçilik, milis faaliyetlerinde bulundu.

Abdulhamit ALKAN (Cumhuriyet Halk Partisi Hakkari/Çukurca İlçesi İlçeBelediye Meclis Üyesi Adayı)

2012 tarihinde PKK/KCK terör örgütü adına Hakkari/Çukurca ilçesi kırsal alanında faaliyet gösteren örgüt mensuplarına lojistik destek ve parasal kaynak sağladı.



ARAM KOPARAN (Cumhuriyet Halk Partisi Hakkari/Merkez İlçe Belediye Meclis Üyesi Adayı)

2016 yılında PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katılacağı şüphesiyle göz altına alındı ve serbest bırakıldı.

2016-2018 yılında PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdi.

2016-2017 yıllarında PKK/KCK terör örgütü adına milis kurye/ işbirlikçilik faaliyetlerinde bulundu.

CEVDET ÖZDEMİR (Cumhuriyet Halk Partisi Hakkari/Merkez İlçesi Durankaya Beldesi Belde Belediye Meclis Üyesi Adayı)

2010 yılında PKK/KCK terör örgütünün verdiği zayiatları ve ölü ele geçirilen örgüt mensuplarına ait cesetlere –sözde- kötü muamelede bulunulmasını protesto etmek amacıyla çıkan olaylarda gözaltına alındı ve serbest bırakıldı.

2011 yılında, terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı.

2015 yılında terör örgütünün geçlik yapılanması içerinde faaliyetlerde bulundu.



Ayfer KOPARAN (Cumhuriyet Halk Partisi Hakkari/Merkez İlçesi Durankaya Beldesi Belde Belediye Meclis Üyesi Adayı)

1999 yılında PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapmaktan göz altına alındı ve serbest bırakıldı.

2015 yılında PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanında faaliyet gösteren şahıslarla irtibatlı olduğu tespit edildi.



SÜLEYMAN AYHAN (Cumhuriyet Halk Partisi Hakkari/Yüksekova İlçesi ilçe Belediye Meclis Üyesi Adayı)

2008 yılında Hakkari Yüksekova ilçesinde nevruz etkinliklerinde ateş yakıp yasa dışı sloganların atıldığı ve güvenlik güçlerine molotoflu saldırılarda bulunulduğu olaylarda gözaltına alınıp serbest bırakıldı.

2014 yıllarında PKK/KCK terör örgütü adına kurye/işbirlikçilik faaliyetlerinde bulundu.

KAMURAN ÇALLI (Cumhuriyet Halk Partisi Hakkari/Merkez İlçesi Durankaya Beldesi Belde Belediye Meclis Üyesi Adayı)

2015 yılında PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdi, örgüt propagandası yaptı ve terörist cenazesine katıldı.



ORHAN AKSAÇ (Cumhuriyet Halk Partisi Hakkari/Çukurca İlçesi İlçe Belediye Meclis Üyesi Adayı)

2008 yılında Hakkari Yüksekova DTP'nin düzenlemiş olduğu yemekli toplantıya davet edildi.



LEVENT AYHAN (Cumhuriyet Halk Partisi Hakkari/YÜKSEKOVA İlçesi İlçe Belediye Meclis Üyesi Adayı)

2014 yılında PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerinde faaliyette bulundu.



MEHMET KAZIM ARSLAN (Cumhuriyet Halk Partisi Hakkari/Şemdinli İl Genel Meclis Üyesi Adayı)

2012 yılında PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet yürüten örgüt mensuplarına milis/işbirlikçi faaliyet yürüttüğü tespit edildi.



SİDAR ÇİVİ (Cumhuriyet Halk Partisi Hakkari/Merkez İlçe Belediye Meclis Üyesi Adayı)

2009 yılında Hakkari ili Merkezinde PKK/KCK terör örgütünün kuruluş yıldönümü münasebetiyle meydana gelen lastik yakma, slogan atma, güvenlik güçlerine taşlı/molotoflu saldırı eylemlerine karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınıp serbest bırakıldı.

2018 tarihinde sosyal medya üzerinden terör örgütünü övücü mahiyette paylaşımlar yaptı ve gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

NEVRUZ AKSAÇ (Cumhuriyet Halk Partisi Hakkari/Çukurca İlçe Belediye Meclis Üyesi Adayı)

2016-2017 yıllarında PKK/KCK terör örgütü adına milis/kurye/işbirlikçi faaliyetlerde bulundu.

ENES ARSLAN (Cumhuriyet Halk Partisi Hakkari/Merkez İlçe Belediye Meclis Üyesi Adayı)

2010 yılında DTK organizesinde ''Demokratik Özerklik'' konulu mitinge katıldı.

2014 yılında 6-7 Ekim Kobani olaylarına protesto etmek amacıyla Hakkari il merkezinde 08.10.2014 tarihinde çıkan olaylar sebebiyle gözaltına alındı ve tutuklandı.



GIYASETTİN CEYHAN (Cumhuriyet Halk Partisi Hakkari/Merkez İlçe Belediye Meclis Üyesi Adayı)

2006 yılında Hakkari DTP İl Teşkilatının 1. Kongresine katıldı.

2018 yılında örgüt adına kurye/işbirlikçilik faaliyetlerinde bulundu.



KEMAL GÜLER (Cumhuriyet Halk Partisi Hakkari/Yüksekova İlçesi Büyükçiftlik Beldesi Belde Belediye Meclis Üyesi Adayı)

2016 yılında ele geçirilen dökümanlar ve belgelerde barış ve uzlaşı komisyonunda olduğu şeklinde adının geçtiği belirlendi.



REŞİT GEYLAN (Cumhuriyet Halk Partisi Hakkari/Şemdinli İlçesi İlçe Belediye Meclisi Üyesi Adayı)

2018-2019 yıllarında PKK/KCK terör örgütü adına kurye/işbirlikçilik yaptı.

2012 yılında geçici olarak Hakkari ili Şemdinli BDP ilçe başkanlığı yaptı.

2011 yılında KCK/TM içerisinde faaliyet yürüttü.

HDP organizesinde gerçekleştirilen eylem/etkinliklere katıldı.

İSMET UYSAL (Cumhuriyet Halk Partisi Hakkari/Şemdinli İlçesi İlçe Belediye Meclisi Üyelisi Adayı)

Oğlu WELAT (K) NİHAT UYSAL isimli örgüt mensubunun 2015 yılında PKK/KCK terör örgütüne katıldı, aynı yıl içerisinde teslim oldu.

Kardeşi ENGİN ÇARÇELA (K) Nevzat UYSAL isimli örgüt mensubunun –sözde- Van eyaletinde PKK/KCK terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlendi.

BDP organizesindeki eylem/etkinliklere katıldı.

1993 yılında PKK/KCK terör örgütüne katıldı. 1994 yılında teslim oldu.



ABDULHALUK ATABAK (Cumhuriyet Halk Partisi Hakkari/Şemdinli İlçesi İl Genel Meclisi Üyesi Adayı)

Kardeşi AĞİN (K) Hacer ATABAK isimli örgüt mensubunun PKK/KCK terör örgütü adına -sözde- Zagros eyaletinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

2006 yılında Hakkari ili Şemdinli ilçesi Kapalı Ceza ve Tutukevi'nde tutuklu/hükümlü olarak bulunan örgüt mensuplarını ziyaret etti.

1994 yılında yakalanan örgüt mensubu ifadesinde PKK/KCK terör örgütüne para yardımı yaptı.



MİKAİL ECER (Cumhuriyet Halk Partisi Hakkari/Çukurca İlçesi İl Genel Meclisi Üyesi Adayı)

1989 yılında PKK/KCK terör örgütüne katıldı, aynı yıl içerisinde teslim oldu.

Kardeşi İsa ECER isimli örgüt mensubu 2013 yılında PKK/KCK terör örgütüne katıldı.



Alihan KALKAN (Cumhuriyet Halk Partisi Hakkari/Çukurca İlçesi İlçe Belediye Meclisi Üyesi Adayı)

Kardeşi ŞAHİN-SEKVAN-SERKEFT-ÇELE (K) Yusuf KALKAN isimli örgüt mensubunun 1994 yılında PKK/KCK terör örgütüne katıldığı, terör örgütü adına -sözde- Zagros eyaletinde faaliyet gösterdiği belirlendi.



FEVZİYE AKSAÇ (Cumhuriyet Halk Partisi Hakkari/Çukurca İlçesi İlçe Belediye Meclisi Üyesi Adayı)

Kardeşi GANİ (K) İzzet DOĞAN isimli örgüt mensubunun PKK/KCK terör örgütüne katılım yaptığı belirlendi.



KASIM ÇİFTÇİ (Cumhuriyet Halk Partisi Hakkari/Merkez İlçesi İlçe BelediyeMeclisi Üyesi Adayı)

Kardeşi Bedel ÇİFTÇİ isimli örgüt mensubunun 2014 yılında PKK/KCK terör örgütüne katıldı, aynı yıl içerisinde teslim oldu.

ŞÜKRÜ ECER (Cumhuriyet Halk Partisi Hakkari/Çukurca İlçesi İl Genel Meclisi Üyesi Adayı)

Oğlu Zekeriya ECER isimli örgüt mensubu 2015 yılında PKK/KCK terör örgütüne katıldı.





BURHAN YANIK (Cumhuriyet Halk Partisi Hakkari/Yüksekova İlçesi Büyükçiftlik Beldesi Belde Belediye Meclis Üyesi Adayı)

Koruculuk yaptı ve PKK/KCK terör örgütüne mühimmat ve maddi yardımda bulundu.

2012-2013 yıllarında PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinden dolayı cezaevinde tutuklu/hükümlü olarak bulundu.

Kardeşi BOTAN-ROHANİ-REŞO (K) Nevzat ÇİFTÇİ isimli örgüt mensubunun PKK/KCK terör örgütü adına Irak'ta faaliyet gösterdiği biliniyor.



MUAYYET AKDEMİR (Cumhuriyet Halk Partisi Hakkari/Çukurca İlçesi İlçe Belediye Meclisi Üyesi Adayı)

Kardeşi BRİNDAR-XUNREJ (K) Muafik AKDEMİR isimli örgüt mensubunun PKK/KCK terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet gösterdiği ve öldüğü değerlendirildi.



RUKİYE EROL (Cumhuriyet Halk Partisi Hakkari/Merkez İlçesi İlçe Belediye Meclisi Üyesi Adayı)

2010 yılında Hakkari/Yüksekova ilçesinde örgüte müzahir şahısların gerçekleştirdiği yürüyüş/oturma eylemine katıldı. Kardeşi AMARA (K) Devlethan EROL isimli örgüt mensubunun PKK/KCK terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet gösterdiği belirlendi.



MEHMET SELİM BİLİCİ (Cumhuriyet Halk Partisi Hakkari/Yüksekova İlçesi İl Genel Meclisi Üyesi Adayı)

Kardeşi BAGER-KENDAL (K) Müslüm BİLİCİ isimli örgüt mensubunun PKK/KCK terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet gösterdiği ve 2003 yılında tutuklandığı biliniyor.



BÜLENT ŞİMŞEK (Cumhuriyet Halk Partisi Hatay/İskenderun İlçesi İlçe Belediye Meclisi Üyesi Adayı)

Kardeşi Nezir ŞİMŞEK isimli şahsın 1996 yılında PKK/KCK terör örgütüne yardım yataklık yapmaktan tutuklandı.

KEMAL DUMAN (Cumhuriyet Halk Partisi Hatay/Payas İlçesi İlçe Belediye Meclisi Üyesi Adayı)

Müzahir şahıslar organizesinde 2014 yılında Hatay/Payas ilçesinde gerçekleştirilen Nevruz etkinliğine katıldı.

İbrahim ONAY (Cumhuriye Halk Partisi-Iğdır/Merkez/Hoşhaber Belde Belediye Meclis Üyesi Adayı)

09.10.2011 tarihinde terör örgütü güdümünde Bursa ili Gemlik ilçesine yapılacak yürüyüşe katılmak üzere Iğdır'dan hareket eden ancak gidişine izin verilmeyen 76 DF 514 plaka sayılı minibüste yer aldı.

PKK/KCK terör örgütü adına faaliyetlerde bulunmak suçundan Gümüşhane E Tipi Kapalı Cezaevinde yatmakta olan Aziz ÇAM isimli şahsı 17.02.2010 günü ziyaret etti.

Zeki ERDOĞAN (Cumhuriyet Halk Partisi-Iğdır/Merkez/Hoşhaber Belde Belediye Meclis Üyesi Adayı)

21.01.2010 tarihinde gözaltına alınan ve 23.01.2010 günü adli makamlara sevk edilen (12) şahıstan aralarında BDP'li belediye başkanı Mehmet Nuri GÜNEŞ, Hoşhaber beldesi kapatılan DTP'li eski belediye başkanı Nusret ARAS, BDP'li Iğdır il genel meclis üyesi Mecit BAŞDAŞ, BDP Iğdır il başkanı Şebap ÇELİK'in de bulunduğu (8) şahsın 24.01.2010 tarihinde tutuklanması sonrasında, 25/01/2010 günü yapılan protesto eylemlerinde çıkan olaylarda (3)'ü yaşı küçük çocuk olmak üzere toplam (54) kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar arasında Zeki ERDOĞAN da yer aldı.

Nurettin YALÇIN (Cumhuriyet Halk Partisi-Iğdır/Merkez/Hoşhaber Belde Belediye Meclis Üyesi Adayı)

Geçmiş dönemlerde İstanbul/Çekmeköy ilçe BDP'de düzenlenen organizasyonlara katıldı.

Babası Mecit YALÇIN 23.04.1994 günü PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği gerekçesi ile sevk edildiği adlı makamlarca tutuklandı.

Kendisinin ve ailesinin çervelerinde terör örgütüne müzahir şahıslar olarak tanınıyor.