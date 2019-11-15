CHP PM üyesi hâkim karşısında
CHP Parti Meclisi’nin (PM) OHAL uygulamalarına karşı yayımladığı bildiri nedeniyle hakkında dava açılan PM üyelerinden Gaye Usluer, sanık sıfatıyla hâkim karşısına çıktı.
CHP PM’nin 6 Kasım 2016 yılındaki toplantısında OHAL’e tepki bildirisine imza atan 60 üyeden 35’i hakkında dava açılırken, 25 milletvekili hakkında ise fezleke düzenlendi. Tek tek açılan davalar kapsamında PM üyesi Gaye Usluer, Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün hâkim karşısına çıktı. Duruşmayı çok sayıda CHP’li milletvekili de izledi.
Usluer’in avukatı İlhan Cihaner, davaya ilişkin görevsizlik itirazında bulunarak, “Bu bildiri yayımlandığında müvekkilim milletvekiliydi. Dolayısıyla milletvekillerini yargılama konusunda ağır ceza mahkemesi yetkili. Bu bildiri PM kararıdır. Bu organ da partinin karar organıdır. Burada partinin tüzel kişiliğine ilişkin dava vardır. Bildiride Cumhurbaşkanlığı ifadesi geçmemektedir. Burada bir siyasi tutum yargılanmaktadır” dedi. Avukat Ömer Koçak da dosyanın PM üyelerine açılan diğer davalarla birleştirilmesini talep etti.
GÖREVSİZLİK TARTIŞMASI
Avukat Bülent Yücetürk, mahkemeyi iddianameyi iade etmemekle eleştirdi. Avukat Şenal Sarıhan, “Bu davada hukuki olmanın yanında siyasi bir davadır” değerlendirmesini yaptı. Erdoğan’ın avukatı Muhammet Aydın ise görevsizlik kararı verilmesine karşı çıktı. Savunma yapmayan Gaye Usluer, görevsizlik ve birleştirme taleplerinin karara bağlanmasını talep etti.
Mahkeme, bu davanın, diğer PM üyeleri hakkında açılan benzer dava dosyaları ile bağlantısı olup olmadığının incelenmesine, görevsizlik talebinin bu aşamadan sonra karara bağlanmasına hükmetti. Duruşma 20 Şubat’a ertelendi.
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