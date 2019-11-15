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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

CHP PM üyesi hâkim karşısında

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CHP PM üyesi hâkim karşısında

CHP Parti Meclisi’nin (PM) OHAL uygulamalarına karşı yayımladığı bildiri nedeniyle hakkında dava açılan PM üyelerinden Gaye Usluer, sanık sıfatıyla hâkim karşısına çıktı.

CHP PM’nin 6 Kasım 2016 yılındaki toplantısında OHAL’e tepki bildirisine imza atan 60 üyeden 35’i hakkında dava açılırken, 25 milletvekili hakkında ise fezleke düzenlendi. Tek tek açılan davalar kapsamında PM üyesi Gaye Usluer, Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün hâkim karşısına çıktı. Duruşmayı çok sayıda CHP’li milletvekili de izledi.

Usluer’in avukatı İlhan Cihaner, davaya ilişkin görevsizlik itirazında bulunarak, “Bu bildiri yayımlandığında müvekkilim milletvekiliydi. Dolayısıyla milletvekillerini yargılama konusunda ağır ceza mahkemesi yetkili. Bu bildiri PM kararıdır. Bu organ da partinin karar organıdır. Burada partinin tüzel kişiliğine ilişkin dava vardır. Bildiride Cumhurbaşkanlığı ifadesi geçmemektedir. Burada bir siyasi tutum yargılanmaktadır” dedi. Avukat Ömer Koçak da dosyanın PM üyelerine açılan diğer davalarla birleştirilmesini talep etti.

GÖREVSİZLİK TARTIŞMASI

Avukat Bülent Yücetürk, mahkemeyi iddianameyi iade etmemekle eleştirdi. Avukat Şenal Sarıhan, “Bu davada hukuki olmanın yanında siyasi bir davadır” değerlendirmesini yaptı. Erdoğan’ın avukatı Muhammet Aydın ise görevsizlik kararı verilmesine karşı çıktı. Savunma yapmayan Gaye Usluer, görevsizlik ve birleştirme taleplerinin karara bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, bu davanın, diğer PM üyeleri hakkında açılan benzer dava dosyaları ile bağlantısı olup olmadığının incelenmesine, görevsizlik talebinin bu aşamadan sonra karara bağlanmasına hükmetti. Duruşma 20 Şubat’a ertelendi.

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